Capitanes de Alajuelense hablan del escándalo de indisciplina de Alejandro Bran y Kenneth Vargas

La Liga Deportiva Alajuelense de Óscar Ramírez sigue en zona de clasificación a pesar de su derrota contra Herediano.

Liga Deportiva Alajuelense tendrá que replantear muchas cosas dentro y fuera de la cancha, después de la jornada 13 del Torneo de Clausura 2026, cuya tabla de posiciones está al rojo vivo.

A pesar de la derrota contra Herediano, otros resultados le favorecieron y los rojinegros siguen en este momento en puestos de zona de clasificación, en el cuarto lugar. Pero cualquier nuevo despiste le puede salir caro.

Luego de su última presentación, que fue un muy mal juego de los manudos en la casa florense, dos de los capitanes del equipo hablaron del escándalo de indisciplina que provocó sanciones internas para Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

“El equipo está bien, eso fue una situación que sucedió y ya el club tomó la decisión que tomó, se respeta, pero dentro del camerino estamos bien. El club tomó la decisión que tomó con lo que pasó con Ale y hay que respetar esa decisión y asumimos la derrota”, expresó Celso Borges.

Según el mediocampista, con lo que sucedió, está completamente convencido de que Alejandro Bran está arrepentido.

Celso Borges dice sentirse seguro de que Alejandro Bran está arrepentido. (Jose Cordero/José Cordero)

“Se disculpó con nosotros, el club tomó la decisión y a partir de ahí ha asumido su responsabilidad. Entonces, después de eso no hay mucho más. Se les aplicó el reglamento y el club toma una decisión, tienen que asumirla y nosotros seguir adelante. Estuvieron con nosotros el día que sucedió y ya después se pusieron a disposición del club, así que ese tema ya fue”, comentó Celso Borges.

Otro de los líderes en el camerino de Alajuelense también respondió una consulta sobre Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

“Ese es un tema que se habló y que la dirigencia es la que toma decisiones, es la que se encarga de eso y nosotros a enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos, que es tratar de defender la camiseta lo mejor posible”, manifestó Washington Ortega.

La Liga se volvió un hospital

Aparte de la derrota y de la semana convulsa por situaciones extra cancha, la Liga está sufriendo por las lesiones. La más reciente fue la de Santiago van der Putten, que será sometido a una operación y volverá a jugar hasta el próximo año.

El equipo de Óscar Ramírez se volvió un hospital. En este momento, se encuentran en proceso de recuperación Jeison Lucumí, Kenneth Vargas (al mismo tiempo que está sancionado) y Alexis Gamboa.

Además, está el caso de Malcon Pilone y ahora Santiago van der Putten, con lesiones de rodilla que llevarán un proceso de nueve meses para que estén listos de nuevo.

Washington Ortega espera que el receso le caiga bien a Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Óscar Ramírez hizo una analogía para explicar lo de la Liga, porque fue evidente que en su último encuentro se quedó sin gasolina.

“¿Usted tiene un carro nuevo o viejo? Más o menos, si usted lo aprieta seguido qué va a pasar, si hace trayectos largos, exigidos. Lo que pasó con nosotros en el semestre pasado fue muy exigido, después vienen las reparaciones en el taller, vienen las llantas y viene lo otro. Por ahí más o menos, para que me entiendan”, comentó Óscar Ramírez.

Ante esas palabras del “Macho”, el delantero mexicano Ronaldo Cisneros aseguró que “la realidad es que donde más se refleja a veces es en las lesiones”.

“Hemos tenido muchos jugadores lesionados, por ahí no pudimos hacer una buena base de pretemporada, pero lo que se diga puede sonar a excusa. Nosotros sabíamos del calendario, que el próximo año será igual, con Centroamericana y vamos a buscar entrar en Concacaf, es algo que nosotros sabemos y que tenemos que prepararnos de la mejor manera”, afirmó Ronaldo Cisneros.

Añadió que les gustaría mantenerse siempre lo más arriba posible, pero que todos los equipos hoy en día compiten.

“Las diferencias son mínimas y trataremos de revertir esta situación. Sabemos que todavía tenemos posibilidades de estar entre los cuatro primeros y con eso buscar el campeonato”, destacó.

Alajuelense intentará que este receso le caiga bien, el equipo está mermado, no solo por lesiones y sanciones, sino también porque la Liga aporta a Guillermo Villalobos, Aarón Salazar y Creichel Pérez a la Selección de Costa Rica.

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