Puro Deporte

Capitanes de Alajuelense hablan del escándalo de indisciplina de Alejandro Bran y Kenneth Vargas

Vea qué dijeron dos voces pesadas en el vestuario de Liga Deportiva Alajuelense y cómo está el equipo tras la jornada 13 del Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
La Liga Deportiva Alajuelense de Óscar Ramírez sigue en zona de clasificación a pesar de su derrota contra Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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