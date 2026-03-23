Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 13

Estas acciones corresponden a la jornada 13 del Torneo de Clausura 2026.

El Torneo de Clausura 2026 entra en un receso por los amistosos de la Selección de Costa Rica en Turquía contra Jordania e Irán; pero la jornada 13 tuvo un poco de todo, cuando todavía restan 15 puntos en disputa para el cierre de la fase regular.

A Cartaginés el liderato solo le duró una fecha, Herediano retomó ese codiciado primer lugar tras superar por completo a Alajuelense en un partido donde incluso se quedó corto en el marcador; mientras que Saprissa le dio una cachetada al San Carlos de Wálter Centeno.

Robert Arias se estrenó como técnico de Pérez Zeledón y cumplió lo que prometió, porque los generaleños volvieron a saborear la victoria, después de que este equipo solo registraba un triunfo en lo que va del campeonato nacional.

Resultados de la jornada 13

Estos son los marcadores que se dieron en la jornada 13 del Torneo de Clausura 2026. (Unafut/Unafut)

La tabla del Torneo de Clausura 2026

Así se encuentra la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2026, luego de la jornada 13. (Unafut/Unafut)

La tabla acumulada de la temporada 2025-2026

Así marcha la tabla acumulada del Torneo de Clausura 2026, luego de trece fechas disputadas. (Unafut/Unafut)

Goleadores en el Torneo Clausura 2026

Marcel Hernández comanda la tabla de máximos artilleros en el Torneo de Clausura 2026. (Unafut/Unafut)

¿Y cuándo vuelve el fútbol nacional? Según se visualiza en la aplicación de la Unafut, el Torneo de Clausura 2026 se reanudará el Jueves Santo (2 de abril) con el partido entre Sporting y Cartaginés.

Así está programada la jornada 14 del Torneo de Clausura 2026

Partido Día Hora Canal Sporting vs. Cartaginés Sábado 2 de abril 7 p. m. Tigo Sports Saprissa vs. Pérez Zeledón Domingo 5 de abril 3 p. m. FUTV Puntarenas vs. Herediano Domingo 5 de abril 5 p. m. Tigo Sports Alajuelense vs. Guadalupe Domingo 5 de abril 7 p. m. FUTV Liberia vs. San Carlos Lunes 6 de abril 8 p. m. FUTV

(*) Programación sujeta a cambios.

Sin embargo, recuerde que esta semana vuelve el Torneo de Copa, en que se mantienen con vida Sporting, Puntarenas FC, Liberia y Saprissa.

Las semifinales del Torneo de Copa 2025-2025

Así se jugarán la semifinales de ida del Torneo de Copa. (Unafut/Unafut)