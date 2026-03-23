Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 13

El Torneo de Clausura 2026 entra en un receso por los amistosos de la Selección de Costa Rica en Turquía contra Jordania e Irán; pero la jornada 13 tuvo un poco de todo, cuando todavía restan 15 puntos en disputa para el cierre de la fase regular.
A Cartaginés el liderato solo le duró una fecha, Herediano retomó ese codiciado primer lugar tras superar por completo a Alajuelense en un partido donde incluso se quedó corto en el marcador; mientras que Saprissa le dio una cachetada al San Carlos de Wálter Centeno.
Robert Arias se estrenó como técnico de Pérez Zeledón y cumplió lo que prometió, porque los generaleños volvieron a saborear la victoria, después de que este equipo solo registraba un triunfo en lo que va del campeonato nacional.
Resultados de la jornada 13
La tabla del Torneo de Clausura 2026
La tabla acumulada de la temporada 2025-2026
Goleadores en el Torneo Clausura 2026
¿Y cuándo vuelve el fútbol nacional? Según se visualiza en la aplicación de la Unafut, el Torneo de Clausura 2026 se reanudará el Jueves Santo (2 de abril) con el partido entre Sporting y Cartaginés.
Así está programada la jornada 14 del Torneo de Clausura 2026
|Partido
|Día
|Hora
|Canal
|Sporting vs. Cartaginés
|Sábado 2 de abril
|7 p. m.
|Tigo Sports
|Saprissa vs. Pérez Zeledón
|Domingo 5 de abril
|3 p. m.
|FUTV
|Puntarenas vs. Herediano
|Domingo 5 de abril
|5 p. m.
|Tigo Sports
|Alajuelense vs. Guadalupe
|Domingo 5 de abril
|7 p. m.
|FUTV
|Liberia vs. San Carlos
|Lunes 6 de abril
|8 p. m.
|FUTV
(*) Programación sujeta a cambios.
Sin embargo, recuerde que esta semana vuelve el Torneo de Copa, en que se mantienen con vida Sporting, Puntarenas FC, Liberia y Saprissa.