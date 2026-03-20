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Escándalo de Alejandro Bran: ¿Qué hacer en caso de indisciplina? Esto dice un experto en Derecho Laboral

Eric Briones, especialista en Derecho Laboral, responde varias inquietudes alrededor del caso de indisciplina de Alejandro Bran

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Por Fanny Tayver Marín
Alejandro Bran asegura sentirse muy contento en Liga Deportiva Alajuelense.
Alejandro Bran está sancionado en Liga Deportiva Alajuelense, debido al caso de indiscipina que protagonizó el jueves 19 de marzo. (Prensa Alajuelense/Fotografía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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