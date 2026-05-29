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Alejandro Bran fue al CAR y se reunió con Alajuelense; esto fue lo que pasó

Liga Deportiva Alajuelense y Alejandro Bran empiezan otro capítulo tras la decisión del club de separar al futbolista

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Por Fanny Tayver Marín y Esteban Valverde
Alejandro Bran convirtió un gol importante para Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra LAFC en Los Ángeles.
Alejandro Bran tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2027. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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