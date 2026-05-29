Alejandro Bran fue al CAR y se reunió con Alajuelense; esto fue lo que pasó

Liga Deportiva Alajuelense y Alejandro Bran empiezan el capítulo de estira y encoge para ver qué sigue ahora, luego de que el club tomó la decisión de separarlo. Y ahora todo es cuestión de tiempo.

Tras la separación, el futbolista y la Liga tenían una primera reunión pactada para este viernes a las 9 a. m., en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela; en vista de que el jugador posee un contrato firmado con el club hasta diciembre de 2027.

El mediocampista que el lunes pasado primero fue desconvocado de la Selección de Costa Rica luego de que Fernando Batista lo llamó a cuentas, también salió de los planes de la Liga para lo que viene.

Ya Alejandro Bran estaba advertido al igual que los otros jugadores del club que habían incurrido en actos de indisciplina. Todos tenían claro que ante una situación más, no habría contemplaciones, ni otra oportunidad.

Fernando Batista ya le había dicho en una conversación previa que no lo quería involucrado en escándalos ni polémicas, sino centrado en lo que le corresponde.

Hasta este momento no está claro el motivo del por qué el carro del mediocampista terminó baleado en Los Yoses, e incluso eso es algo que busca esclarecer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Pero las medidas adoptadas tanto por la Federación como por Alajuelense no son por las detonaciones con arma de fuego, ni un posible altercado en un bar restaurante.

Sino que se basan en lo estrictamente deportivo y tanto la Federación como Alajuelense coinciden en que un futbolista en periodo activo de competición no puede estar en la calle a la 1:42 a. m. —hora revelada por la Policía Municipal de Montes de Oca en el reporte el incidente—, cuando tenía que presentarse unas horas después (11 a. m.) a la concentración con la Selección de Costa Rica.

¿Qué sigue ahora? Eso es lo que la Liga y Bran tienen que resolver, aunque pareciera que la intención de las dos partes va en la misma línea.

El futbolista llegó al CAR a eso de las 8:30 a. m., en compañía del abogado Irving Malespín. Ahí ya lo estaban esperando el gerente deportivo del club, Carlos Vela; y el directivo rojinegro León Weinstok.

La reunión duró poco menos de 45 minutos y Bran procuró no exponerse tanto, con la intención de que pocas personas lo vieran y, hasta si se podía, pasar inadvertido.

A pesar de eso, fue captado por las cámaras de Fox cuando ingresó al edificio principal del CAR por otro sector al habitual. Entró por el acceso a la residencia del complejo y cuando se marchó, salió por una calle interna, evitando que lo vieran.

La Nación conoce que la reunión fue en buenos términos, sin tensión ni reclamos; con ambas partes dispuestas a encontrar la mejor salida para que nadie se vea perjudicado.

El club no quiere perder dinero y el futbolista tampoco. La Liga le hizo ver que no le pagará el finiquito y el jugador también dejó claro que no pretende irse a otro club nacional.

Pero Alajuelense le planteó que busque equipo afuera, sin ponerle trabas.

Así que la principal vía de salida que se baraja en este momento es la posibilidad de que Alejandro Bran se marche a préstamo, pero a un club en el extranjero.

Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron separados de Liga Deportiva Alajuelense el lunes pasado. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)

Los casos de Kenneth Vargas y Alejandro Bran

Cuando todavía no se había dado la reunión entre Alejandro Bran y Alajuelense, el directivo liguista León Weinstok conversó en vivo en Columbia este viernes a primera hora. Ahí le consultaron sobre qué pasará tanto con el mediocampista como con Kenneth Vargas, a quien también separaron del equipo.

El dirigente exteriorizó que en el caso de Kenneth, al estar a préstamo y como es usual en los contratos de ese tipo, las medidas que se tomen deben ser coordinadas entre clubes.

“Nosotros tuvimos una comunicación con ellos (Hearts de Escocia) sobre el caso, que de hecho ya estaban al tanto principalmente por la prensa, y estaremos trabajando en conjunto la decisión que se vaya a tomar sobre otras opciones que él tiene”, expresó León Weinstok.

Indicó que desconoce si la posibilidad de que vaya al Kalamata de Grecia sigue latente o cuál sería el futuro del jugador, porque mucho de eso corresponde primero al futbolista y su entorno, así como al dueño de su ficha.

“Lo que se vaya a definir, hay varias opciones que es lo que se está analizando y también temas legales. Entonces, en este momento, llegar a ese detalle o ser tan específico en cuál sería el futuro concreto tanto de Kenneth como de Alejandro Bran es un poco difícil comprometernos y hasta podría afectar al club decir una cosa o la otra”, manifestó el directivo.

También le consultaron que, dentro de la generalidad, cuáles serían las opciones con Alejandro Bran, ya que la ficha de él sí es propiedad de Alajuelense.

Al responder, primero indicó que hablaría desde la generalidad de las opciones y no del caso específico.

“Puede haber desde una rescisión del contrato por una posible falta o incumplimiento, hasta llegar a una negociación de terminación o hasta un préstamo temporal, por ejemplo”, citó.

También dijo que puede darse el caso de algunas decisiones que toma el club de forma unilateral cuando así se decida; así como otras que lógicamente requieren la anuencia del jugador, o incluso que el futbolista esté de acuerdo junto a un tercer equipo.

“Esto lo digo nuevamente desde un punto de vista conceptual y no porque esté claro si es una u otra”, reiteró León Weinstok, al tiempo que indicó que desconoce si hay algún club que ya haya mostrado interés.

“Usualmente ese tipo de acercamientos u ofertas las maneja en primera mano el gerente deportivo, en este caso Carlos Vela, y también tendría el jugador que estar de acuerdo”.

Añadió que no sabe si el agente o el jugador manejan alguna opción y que debe tomarse en cuenta que esta situación transcurrió el pasado lunes y que a veces cuatro días para algunas cosas es mucho y para otras es poco.

“Hay que tomar en cuenta que fue algo sorpresivo para los jugadores, para el club y demás, y a veces también hay que dar cierto espacio para poder, de cierta forma, calmar un poco lo ocurrido y tomar ya una decisión correcta a raíz de ello”, concluyó León Weinstok.

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