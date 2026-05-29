El giro que tendría la carrera futbolística de Alejandro Bran

Después de la reunión que sostuvo con Liga Deportiva Alajuelense durante la mañana de este viernes 29 de mayo, Alejandro Bran salió del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares cabizbajo, pero con las ideas más claras.

El futbolista no sabía qué le plantearía el dueño de su ficha; ni en la Liga tenían claro cuál posición llevaba el mediocampista de 25 años, cuyo contrato con los rojinegros expira hasta diciembre de 2027.

Lejos de lo que cualquiera hubiese pensado sobre ese encuentro luego de que Alajuelense decidió separar al futbolista, La Nación conoce de fuente cercana que “fue una buena reunión”.

No hubo posiciones encontradas, ni exigencias de una parte o de la otra. No se habló de finiquitar el contrato. En realidad, el propósito de la encerrona no era detonar un pleito, ni crear un conflicto que escale y tome otros rumbos.

En el CAR lo que se produjo fue una conversación donde estuvieron presentes el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela; el directivo rojinegro León Weinstok, Alejandro Bran y el asesor legal del futbolista, Irving Malespín.

La reunión en sí lo que pretendía era buscar la mejor opción para todas las partes. Y en este momento, la posibilidad número uno sobre la mesa es que Alejandro Bran se vaya en condición de préstamo a un club fuera del país.

Ese es el giro que daría la carrera del volante, porque dicha alternativa cuenta con el visto bueno de Alajuelense y el propio jugador también la cataloga como un camino viable.

La condición contractual de Alejandro Bran en la actualidad es “separado del club”. Sin embargo, en la Liga no pretenden dejarlo en libertad, porque se trata de un buen jugador y hasta podría ser que el club al que vaya quiera comprar su ficha.

Esta situación no se presenta como una separación por temas deportivos; sino porque el jugador incumplió una advertencia que tenía, en el sentido de que una más y no seguía, luego de que ya había purgado un castigo por indisciplina.

Y más allá de que fuera parte de un problema en el que también se vieron inmiscuidos otros integrantes de la Selección de Costa Rica, y que el carro de Bran terminara en Los Yoses con varios impactos de bala; la decisión de la Liga de separarlo del club junto a Kenneth Vargas fue por esa salida nocturna que se extendió fuera del rango horario permitido.

Alejandro Bran espera en que pronto se resuelva su presente y su futuro, lejos de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Municipalidad de Montes de Oca emitió un informe en el que señala que se reportó un incidente a la 1:42 a. m. del lunes en el lugar, con detonaciones con arma de fuego. Y tanto Bran como Vargas no estaban de vacaciones, ya que ese día, a las 11 a. m., tenían que concentrarse con la Tricolor en el Proyecto Gol.

Fuentes cercanas al caso afirman que la intención de que Alejandro Bran continúe su carrera en el extranjero es considerada como una medida sana para todos; incluido para el mismo futbolista, quien necesita alejarse de un entorno que no le hace bien.

En la Liga tienden a pensar que si le plantean un préstamo en un club nacional y él aceptara, sería darle armas a un rival, de modo que eso ni siquiera lo contemplan. Y es algo que el volante no quiere.

Además, por la misma situación de Alejandro Bran, que necesita reencontrarse, recapacitar y tratar de resurgir, después de los dos escándalos que ha protagonizado en lo que va de 2026, lo más probable es que muchos aficionados se metan con él.

Tomando en cuenta esas consideraciones, la opción fuerte y en realidad, la única que se baraja en este momento, es que Alejandro Bran salga a préstamo fuera del país.

Que el jugador no se haya pronunciado después de que el martes pasado fue desconvocado de la Selección de Costa Rica luego de que Fernando Batista lo llamó a cuentas, y que unas horas más tarde la Liga lo separó del equipo, no es casualidad.

Una persona que ha estado en contacto con el volante cuenta que estos días no han sido fáciles para él, que se encuentra “devastado” y quiere permanecer aislado, lejos de todo y de todos.

Pero a la vez, le toca salir de donde se refugia para pensar en ese giro que tendrá su carrera futbolística.

Alejandro Bran confía en que pronto surja una opción para hacer maletas e irse; al tiempo que en Alajuelense también esperan que ese sea el desenlace de esta historia.

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