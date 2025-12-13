Alajuelense vs. Liberia: Hora, canal y todo lo que debe saber del partidazo por el boleto a la final

Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia definirán esta noche cuál de los dos equipos avanzará a la final de segunda ronda del Torneo de Apertura 2025. El partido se disputará desde las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Esta semifinal se encuentra 1-1, luego del empate que se registró el miércoles pasado en el Estadio Edgardo Baltodano. Y es una serie en la que cualquier cosa puede pasar.

Alajuelense recuperará a dos de los tres futbolistas de campo que no viajaron a Liberia a principios de semana por molestias. De ahí que en la conferencia de prensa previa a este juego, Óscar Ramírez hizo este pedido a la afición; también habló de que había “buenas noticias” con respecto a ese punto.

De ellos, el estratega rojinegro contaría de nuevo con Anthony Hernández y con Rashir Parkins. Quien todavía no estaría para jugar es Diego Campos.

Además, el regreso de Washington Ortega también parece inminente. Sin embargo, el “Macho” prefirió reservarse si lo alineará este sábado, o si atajará Bayron Mora.

El guardameta de 22 años se puso el traje de héroe para que Alajuelense se coronara tricampeón de Centroamérica y también salvó a la Liga en múltiples ocasiones en Liberia.

Mientras que Liberia intentará hacer daño con la velocidad de Keysher Fuller y Randy Ramírez; las intervenciones de Antonny Monreal, el ataque de Fernando Lesme y el aporte de jugadores como Shawn Johnson, Waylon Francis, Sebastián Padilla y Malcom Pilone.

“Si queremos llegar a la final, el sábado tenemos que jugar mucho mejor de lo que jugamos el miércoles”, expresó el técnico de Liberia, José Saturnino Cardozo.

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia promete emociones este sábado 13 de diciembre. (Prensa Alajuelense y Prensa Liberia/Fotocomposición La Nación)

¿Qué pasa si Alajuelense y Liberia se mantienen empatados? Copiado!

Recuerde que en caso de que este sábado se termine el partido en tiempo regular y persista la paridad, se procedería con los tiempos extra, incluso los penales, en caso de ser necesario.

Además, el gol de visita no aplica como criterio de desempate para efectos del campeonato nacional.

Óscar Ramírez y José Saturnino Cardozo se respetan mutuamente. Ambos quieren el pase a la final. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que pasó en el juego de ida de la semifinal Copiado!

Liberia hizo un partidazo, pero perdonó en la Ciudad Blanca. Los pamperos generaron muchas ocasiones y tan solo convirtieron un gol, mediante un penal de Fernando Lesme.

Fernando Lesme abrió el marcador en Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras que la Liga, que jugó uno de sus peores encuentros, no perdió, gracias a un verdadero golazo de Alejandro Bran, con un remate de media distancia tras un pase de Deylan Aguilar, que vale la pena verlo una y otra vez.

Alejandro Bran otra vez apareció con gol en instancias finales con Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Vea el gol de Fernando Lesme (video) Copiado!

⏰ 11’ Gol de Fernando Lesme desde el punto de penal que adelanta a Liberia. pic.twitter.com/ym1tOOOeAg — FUTV (@FUTVCR) December 11, 2025

Vea el golazo de Alejandro Bran (video) Copiado!

⏰ 90+8' Gran remate de Alejandro Bran que anota el empate en la última jugada. pic.twitter.com/XvMTqsdTtX — FUTV (@FUTVCR) December 11, 2025

¿Dónde puedo ver la semifinal entre Alajuelense y Liberia? Copiado!

El partido de vuelta de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia se transmitirá por FUTV.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa; luego podrá leer las principales incidencias sobre la marcha. Y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, pues Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan los derechos de transmisión.

Las impresiones de Óscar ‘Macho’ Ramírez (video) Copiado!

Óscar Ramírez habla antes de la semifinal Alajuelense vs. Liberia

¿Quedan entradas para el juego Alajuelense vs. Liberia? Copiado!

La Nación revisó la página boleterialaliga.com a las 10:20 a. m. y el único punto donde a esa hora solo quedaban 186 boletos disponibles era en gradería popular norte.

Esos tiquetes puede adquirirlos en línea, o ir a la boletería física del estadio a partir de la 1 p. m., aunque es posible que para esa hora, ya no queden entradas.

Liberia anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

Los árbitros del partido de vuelta de la semifinal Alajuelense vs. Liberia Copiado!

Brayan Cruz al centro, asistido por Carlos Fernández y Enmanuel Alvarado. Cuarto árbitro: Marianela Araya. VAR: Yazid Monge. AVAR: Josué Ugalde.

