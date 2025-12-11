‘Un desahogo’: Celso Borges y el golazo de Alejandro Bran que salvó a Alajuelense

Alejandro Bran fue felicitado por Joel Campbell, entre otros jugadores de Alajuelense.

Celso Borges, capitán de Alajuelense, reconoció la importancia del gol que marcó Alejandro Bran para la Liga en su serie semifinal contra Liberia, pero también lo bien que le cae la diana al volante erizo, luego de que no ha podido consolidarse como titular.

“Un golazo, un golazo, él lo ha practicado mucho, siento que fue un desahogo. Uno como compañero se pone contento porque le va bien, eso es lo que puedo decir”, explicó.

Bran ha luchado por ser el compañero de Borges en la zona media, pero ha visto cómo Rashir Parkins o Aarón Salazar le ganan el puesto. Frente a Liberia, el mediocampista ingresó de variante y marcó el 1 a 1 definitivo.

Respecto al rendimiento grupal, el exmundialista de 2014, 2018 y 2022 confesó que la Liga no hizo su mejor juego, sobre todo porque cayeron en el planteamiento que hizo el adversario.

“Ellos fueron peligrosos por las transiciones, entraron mejor al partido, eso no nos puede volver a suceder”, acotó.

Por último, Borges añadió que no ve problema en que la Liga tenga que resolver otra serie, como ocurrió en todas de la Copa Centroamericana, en el partido de vuelta.

“Hasta ahora ha salido bien resolver en la vuelta, es una cuestión de resultado. No es nada nuevo, no nos gusta, pero si lo hacemos así pues debemos hacerlo. Llevamos un partido, empatamos afuera. El gol es bueno, terminar así con el subidón anímico es muy bueno”, concluyó.