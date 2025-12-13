El pedido de Óscar ‘Macho’ Ramírez a la afición de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense buscará el pase a la final de segunda ronda en su casa contra Liberia.

“A la afición pedirle calma, entiendo que todo el mundo está muy ansioso, muchas ganas, pero los partidos hay que jugarlos y hay que saberlos manejar”, afirmó Óscar Ramírez, antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia por el pase a la final.

El técnico rojinegro indicó que habrá momentos en que por lógica tendrán la iniciativa y que de acuerdo a cómo se esté manejando el marcador, podrían plantearlo de otra forma.

“Yo sé que la afición es muy emotiva y tiene todas esas ganas y deseos, pero vamos a luchar por este primer chance, para ver si podemos conseguir el pase a la final, que nos acercaría al objetivo”, subrayó el timonel liguista.

Pero insiste en que el partido primero tienen que jugarlo, para luego pensar en lo demás.

“Entiendo esas ganas, esos deseos, pero que sean bien controlados y ojalá de apoyo, porque los muchachos han hecho un gran esfuerzo. Tenemos esta situación del desgaste acumulado, pero tenemos que ver cómo la manejamos”, citó.

- ¿Qué tiene en mente para este sábado?

- Lo más importante es que los muchachos estén bien descansados, que la viajadera Dios quiera que se termine y poder estar más cerquita de lugares y también recuperar jugadores, porque necesitamos de todos. Creo que este cierre va a ser demasiado bravo, va a ser como un todo o nada y para esa parte se necesita que tengamos a todos listos.

- Cerrar esta serie en casa va a ser un primer ensayo para lo que sigue, porque es un hecho que el campeonato concluirá en el Morera Soto. ¿Lo ve así?

- Sí, es un tema que ahora nos toca cerrar en casa, que no lo hemos vivido y creo que lo necesitamos. Necesitamos hacernos fuertes en nuestra cancha y poder cerrar bien las series. Creo que va a ser un factor importante y anímico. La afición yo sé que está muy ansiosa, que tiene esas ganas, pero esto se gana con paciencia y los momentos hay que buscarlos y poderlos cristalizar de la mejor manera.

- ¿Cómo tener cuidado y manejar el control del partido?

- El otro día tuvimos el control del partido con el balón, tal vez no en el momento de la pérdida, que quedamos un poco abiertos y se aprovechó Liberia, que le ayudó el gol tempranero.

”Bendito Dios que llegó el gol con la media distancia, que era una de las formas y se nos da el empate, que es muy valioso, porque de alguna manera, ellos van a tener que arriesgar y veremos cómo lo podemos manejar de otra manera.

- ¿Qué espera de Liberia? ¿Un equipo muy agresivo o que se tire atrás?

- A mí me sorprendió el otro día, porque el profesor José Saturnino Cardozo siempre ha sido de buscar los partidos. De hecho, en los partidos finales que tenía que buscar la clasificación fue muy osado.