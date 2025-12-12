Óscar ‘Macho’ Ramírez anuncia ‘buenas noticias’ en Alajuelense

Óscar Ramírez quería ver a sus hombres en cancha antes de tomar decisiones sobre la alineación de Liga Deportiva Alajuelense ante Liberia, en el partido definitivo por el pase a la final de segunda ronda.

Antes de la sesión de video y de pasar a la cancha para la última práctica previo al juego de vuelta de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia, Óscar “Macho” Ramírez anunció buenas noticias.

El técnico rojinegro ofreció la rueda de prensa de rigor previo a un partido clase A y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) se refirió a cómo se encuentran Anthony Hernández, Rashir Parkins y Diego Campos.

Sin embargo, fiel a su estilo, tampoco brindó mayores detalles. Ni siquiera pronunció nombres en específico.

“Hay dos con los que hay buenas noticias, vamos a probarlos ahora y ver si los podemos tener disponibles. Hay una mejoría, los veremos en cancha y ahí vamos a determinar si los podemos tener”, comentó Óscar Ramírez en alusión a esos tres futbolistas que no fueron con la Liga a Liberia.

La Nación conoce que esos dos hombres con los el que el “Macho” dijo que hay buenas noticias son Anthony Hernández y Rashir Parkins.

¿Y qué pasa con Washington Ortega? El gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, había adelantado que el guardameta uruguayo posiblemente esté listo para volver a jugar este fin de semana, pero que sería decisión de Óscar Ramírez quién atajará este sábado.

“Washington está en cancha, es otro de los temas ahí, ahora veremos cómo se siente, porque lo del jalonazo que tuvo ahí sí tiene su punto de dolor en su momento; o es la parte más sensible en estos momentos y ahora evaluaremos con él y con el entrenador de porteros, Diego Cejas”, detalló el entrenador de Alajuelense.

El “Macho” insistió que como un desgarro siempre es de cuidado, prefiere verlo en cancha.

“Todavía no puedo decir si será este o el otro”, aseguró, refiriéndose a si este sábado otra vez atajará Bayron Mora, o si será el retorno de Washington Ortega.

Para la toma de decisiones, Óscar Ramírez pone varias situaciones claves sobre la balanza. La serie semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia se encuentra 1-1.

De persistir la paridad, los tiempos extra y los penales podrían darse, aunque su intención es que el pase a la final de segunda ronda se resuelva en tiempo regular.

“Lo de los tiempos extra es una posibilidad, la intención es que no sea así y poder lograr el pase a la final; pero no hay que dejar de lado que tenemos al frente a un rival muy calificado como Liberia, con su técnico y su parte emotiva, que ellos la elevaron. El otro día hicieron un gran partido y entonces hay que pensar de alguna manera en esa posibilidad”, comentó.

Pero el “Macho” está listo para todo, incluso para los penales, en caso de ser necesario. Así como la Liga los practicó antes de marcharse a Guatemala la semana pasada, también tenía previsto ensayarlos en el entrenamiento previo al juego contra Liberia.

“Tenemos que hacer un repaso y ver, porque es otra posibilidad que está ahí latente. La idea es que esto se resuelva en los 90 minutos, y si no ver lo de los tiempos suplementarios, y si no, en el último chance, los penales”, comentó.

Óscar Ramírez les dice a sus jugadores que todo cuenta, más en estas instancias, como se vio el miércoles pasado con el remate de Alejandro Bran que terminó siendo un golazo.

“Yo le decía al muchacho que Dios premia, es un muchacho que a lo largo del torneo ha estado con eso. Recuerde el gol que le anulan contra Puntarenas también, él tiene esa característica. Y el tema es que lo pueda aprovechar para el bien nuestro.

”Es un recurso que tenemos, le pega bien de media distancia y el otro día nos saca de un apremio que teníamos con el partido y nos da esa posibilidad de que la serie esté 1-1″, concluyó Óscar Ramírez.

La Liga y Liberia se enfrentarán por el pase a la final de segunda ronda este sábado 13 de diciembre, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

