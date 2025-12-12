Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez anuncia ‘buenas noticias’ en Alajuelense

Óscar Ramírez respondió la pregunta que muchos se hacen antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia, por el pase a la final

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez quería ver a sus hombres en cancha antes de tomar decisiones sobre la alineación de Liga Deportiva Alajuelense ante Liberia, en el partido definitivo por el pase a la final de segunda ronda.
Óscar Ramírez quería ver a sus hombres en cancha antes de tomar decisiones sobre la alineación de Liga Deportiva Alajuelense ante Liberia, en el partido definitivo por el pase a la final de segunda ronda. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezAlajuelense vs Liberia
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.