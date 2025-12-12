José Saturnino Cardozo afina su plan maestro en busca del pase a la final

El Municipal Liberia tiene la firme intención de conseguir algo importante este sábado, cuando visite a Liga Deportiva Alajuelense.

José Saturnino Cardozo se tiene entre manos otro partido estratégico y con muchos contragolpes a pura velocidad, en el duelo definitivo de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia.

La serie llega 1-1 al Estadio Alejandro Morera Soto, y puede pasar de todo, incluidos los tiempos extra y los penales, si es que persiste la paridad después de los 90 minutos de rigor y la reposición. Recuerde que en el campeonato nacional ya no aplica el gol de visita como criterio de desempate.

El Municipal Liberia se encuentra ante el momento cumbre de su temporada, con el sueño intacto y la figura de José Saturnino Cardozo como arquitecto principal de una ilusión que se niega a morir.

Este sábado se juega el segundo y definitivo capítulo de la semifinal ante Liga Deportiva Alajuelense, y si el partido de ida sirvió como termómetro, lo que se espera en el Estadio Alejandro Morera Soto es una batalla de alta intensidad y dramatismo.

La frustración sigue siendo un motor para los pamperos. En el Edgardo Baltodano, Liberia no solo jugó bien, sino que dominó y generó el suficiente fútbol para llevarse la ventaja, que no tradujo en más goles que el penal de Fernando Lesme.

A falta de menos de 15 segundos para el final, un golazo de Alejandro Bran decretó el 1-1 en la ida.

“Es ingrato el fútbol, no merecíamos el empate, merecíamos ganar y no solamente por un gol, pudo ser por dos o tres goles, pero la contundencia fue clave y sabíamos que no iba a ser sencillo”, expresó el arquero liberiano, Antonny Monreal.

Sin embargo, el arquero considera que eso más bien envalentona a su equipo para el reto de este sábado en la casa de Alajuelense.

José Saturnino Cardozo apuesta por otro buen juego de Liberia contra Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Estamos enfocados en pasar a la final. Hay que ir paso a paso y la serie sigue viva, estamos 1-1 y vamos en busca del pase en Alajuela”, indicó.

Para Liberia, el gran partido que hizo en la ida de la semifinal culminó en un sinsabor, porque Liga Deportiva Alajuelense protagonizó uno de sus peores partidos del semestre y no perdió.

“Sabemos contra quién nos enfrentamos, en el primer partido hicimos un gran trabajo y se jugó bien. Generamos bastantes opciones y había que concretarlas. Me quedo con el esfuerzo de todos los compañeros, ese partido fue por la unión que tiene este grupo, la disciplina táctica que tenemos es muy buena. Lo que trabajamos entre semana lo pasamos a la cancha”, analizó Yeison Molina.

La disciplina táctica será, precisamente, el punto clave del plan maestro de José Saturnino Cardozo.

El técnico paraguayo, un hombre de retos épicos, sabe que repetir la intensidad y el orden mostrado en casa es la única vía para intentar doblegar al cuadro manudo en su propio césped.

La tarea no es sencilla, pero la regularidad que mostraron en la fase de clasificación les da credibilidad.

“Creo que va a ser un partido muy bueno y vamos con la ilusión de buscar la final. Es complicado, pero hay que ver que nunca salimos de zona de clasificación, fuimos regulares en la etapa clasificatoria y no queríamos que ahí quedara todo”, añadió Antonny Monreal.

Al tiempo que Yeison Molina dijo: “Tenemos el sinsabor porque nos anotaron en el último minuto, también porque generamos y no concretamos. Creo que queda ese sinsabor, pero tenemos un gran rival al frente, que está haciendo bien las cosas tanto a nivel nacional como internacional”.

La mesa está servida y José Saturnino Cardozo dicta las últimas instrucciones. A sabiendas de que su equipo no tiene nada que perder, Liberia va en busca de una noche memorable.

La convicción del técnico paraguayo y de sus pupilos es que pueden repetir, o incluso superar, el rendimiento de lo que fue el juego de ida en la semifinal.

Ese es el motor que impulsa a este Municipal Liberia, que 16 años después volvió a la fiesta grande del fútbol nacional.

La serie está igualada, la ilusión intacta, y solo queda por ver si el golpe de autoridad que prometieron en su casa se convierte en un batacazo histórico en la Catedral.

¿Alajuelense o Liberia? Uno de los dos avanzará este sábado a la final de segunda ronda, contra el vencedor de la semifinal entre Saprissa y Cartaginés que se conocerá el domingo. Y en esa serie los morados tienen una ventaja de 2-1.

Si los pamperos pasan, Alajuelense quedaría obligado a disputar una gran final, y tendría que esperar por el nombre de su rival en esa instancia.

Pero si es la Liga el equipo que este sábado se deja el boleto, los rojinegros pondrán todo de su parte para que el campeonato se termine antes de Navidad.

