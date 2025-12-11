José Saturnino Cardozo pierde la paciencia en conferencia de prensa: ‘¿Qué partido viste, no te gustó?’

Liberia. José Saturnino Cardozo atendía a la prensa con su natural verbo fluido tras el empate del Municipal Liberia ante Alajuelense, pero perdió la paciencia con la última pregunta, cuando le cuestionaron si le faltó manejo con los cambios para sostener la victoria.

-¿Cuál es su impresión después de este empate?

-Les cortamos los circuitos en ofensiva, sabemos lo que es jugar contra la Liga, pero sabíamos dónde hacer daño. Salgo contento y orgulloso de mis jugadores, por la ambición que mostramos. Este equipo, en corto tiempo entendió cómo se tienen que jugar los partidos, más en casa ante nuestra afición. Es uno de los mejores partidos desde que estamos a cargo de este proyecto.

“Mi equipo fue mejor que el rival y no es fácil ser mejor que la Liga. Es el equipo que mejor juega acá (Costa Rica), no era nada fácil enfrentarlo. Hoy tuvimos seis o siete oportunidades de gol que no metimos. Como les digo a los jugadores, en este deporte fantástico que es el fútbol, si no la metes, al final el rival por la jerarquía que tiene... Fue un gol de otro partido, felicitar al rival y al jugador. Igual duele porque hicimos todo lo necesario para ganar.

-¿Siente que perdonaron al rival, que pudieron liquidar no la serie, pero sí el juego?

-Hicimos el mérito suficiente para ganar el partido, pero como dije, se gana con goles. Si no se anota, después lo sufres, eso fue lo que pasó. Llevo como diez meses y nunca había visto un partido así; los dos equipos intentaron ganar, fue espectacular.

“Si queremos llegar a la final, el sábado tenemos que jugar mucho mejor de lo que jugamos hoy”.

-¿Los ocho minutos de reposición fueron muchos?

-Ni vi cuánto había dado. Me dijeron que el gol fue después de los ocho minutos, no sé si fue justo o no. Pero si dio los ocho minutos, que lo termine en ocho minutos (Nota de la redacción: la transmisión de TV muestra que el gol sí cayó unos segundos antes de que se cumplieran los ocho minutos).

-¿Cómo hacer para que ese golpe que reciben en el último minuto no les pase factura? Porque la serie todavía está viva.

-No no para, nada. Mis jugadores están convencidos de lo que hacemos. Es un gol aplaudible, pero ningún gol ni ningún comentario nos va a bajar de las aspiraciones que tenemos.

“La Liga es un gran equipo, igual que mis jugadores, con hambre de gloria... Nos duele porque nos toca a nosotros, pero esto no nos afecta, esto motiva a nuestros jugadores”.

-¿Podremos ver un Liberia como el de hoy, proponiendo el sábado en Alajuela?

-Es que no hay otra forma. No veo el fútbol de otra manera. Además, es una final, no hay mañana. Si nos guardamos, no entiendo el juego de esa manera. Vamos a proponer con la idea nuestra, siempre son 11 contra 11, solo cambia la cancha.

-Nos puede comentar ese cierre del partido, los cambios, qué dejaron de hacer.

-¿Qué partido viste, no te gustó el partido? ¿Por qué hacés esa pregunta?

“Yo trabajo el equipo, entreno, somos muy respetuosos. Vea contra quién estamos jugando; te respeto porque es prensa y tienen que manejarlo así. Esa pregunta se la haría al otro equipo. Y con el partido que hicimos, puta hoy ni voy a dormir, si duermo voy a soñar el juego.

“El partido se maneja, qué más podía hacer. Tres jugadores pidieron cambio por lesión, Johnson, Pilone y Randy, no eran cambios para manejar. Estábamos ganando a partir de nuestra estrategia, después de los cambios tuvimos más llegadas que antes. No entendí la pregunta”.