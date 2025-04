Alajuelense da su verdad sobre Jurguens Montenegro y difiere con la de Jafet Soto

¿Liga Deportiva Alajuelense tenía interés en Jurguens Montenegro como lo dio a entender Jafet Soto hace unos días? Según lo dicho por el vocero rojinegro Marco Vásquez, se puede interpretar que la respuesta a esa pregunta es negativa.

“Lo voy a poner así, tal vez para que la gente lo entienda: a nosotros nos van a quitar los jugadores que nosotros queremos que nos quiten. Nadie nos va a quitar jugadores que nosotros queramos”, expresó Marco Vásquez en Teletica Radio, en la previa del juego entre Alajuelense y Santos.

Según él, el hecho de que el atacante exrojinegro sea el primer fichaje de Herediano para el próximo mercado es algo que en Alajuelense lo ven como parte de la dinámica del fútbol; también como parte de la dinámica de las contrataciones en el balompié nacional.

“Pero a la Liga, jugador que nos interese, jugador que tengamos acá, nadie nos lo va a quitar si nosotros no queremos que nos lo quiten”, citó Marco Vásquez.

Cuando le repreguntaron si trata de un asunto de chequera, lo negó y dijo que en realidad se trata de un asunto deportivo y de estrategia, porque no se tratar de contratar por contratar.

“Uno tiene que planificar, no solo es decir quiero tal jugador, hay que pensar en lo que el cuerpo técnico necesita, si hay si hay más jugadores en esos puestos, hay que pensar en un tema estratégico y obviamente la gerencia deportiva estar encima de eso”, destacó Marco Vásquez.

La semana pasada, Jafet Soto habló de su agresiva táctica para fichar y también confirmó lo que era un secreto a voces: Jurguens Montenegro firmó su contrato con Herediano.

“Con Jurguens nos reunimos el día que jugó la Selección Nacional contra Belice a las 6:45 p. m. (martes 25 de marzo). No pude ver el primer tiempo porque estaba arreglando el contrato con el jugador. Ese día sonó el teléfono desde Turrúcares, pero no se dieron cuenta de que él pasó por ahí y no se quedó; se vino para Heredia. Yo no tengo la culpa de eso”, dijo Jafet Soto.

El historial de Jurguens Montenegro

Jurguens Montenegro, de 24 años, jugó en el país con Alajuelense, Cartaginés, Jicaral, Puntarenas y Liberia. En el extranjero militó con el Bolívar de Bolivia y el Klubi Sportiv Egnatia de Albania.

Jurguens Montenegro pasará a jugar con Herediano. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

En Albania, Montenegro salió campeón, pero al regresar a suelo nacional denunció que una de las razones que lo hizo volver fue el amaño de partidos.

“Cuando estaba en Albania pasaron cosas no futbolísticas, porque en tres meses y medio me fue muy bien, llegaron oportunidades, pero por temas de seguridad me vine a Costa Rica”, dijo el atacante.

“Llamé a mi representante y le dije que iba a pasar un amaño de partido. Le expliqué la situación y le dije que no iba a jugar. No me presto para eso, sé mis valores, estoy en el fútbol para ganar siempre y no para perder, y menos para no hacer goles. Es la mejor decisión que he tomado hasta el momento”, agregó.

Según Montenegro, iban a enfrentar a un rival que estaba por descender y les pidieron que debían perder.

