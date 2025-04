El VAR se equivocó en contra de Alajuelense en últimos tres partidos

Liga Deportiva Alajuelense se vio perjudicado por decisiones mal tomadas por los árbitros en sus últimos tres partidos. El fallo más reciente ocurrió en el triunfo de los rojinegros contra Santos (2-0), pero también se dieron equivocaciones en los pulsos de la Liga ante Pérez Zeledón y San Carlos.

Tal y como lo dijo el propio Alexandre Guimaraes el domingo, antes de que se invalidara el gol de Jeison Lucumí, por fuera de juego, ocurrió otra situación que también debía verse en el videoarbitraje (VAR), y no pasó.

“Antes del señalamiento de fuera de juego hay una falta a Jonathan Moya dentro del área. Si hay una falta dentro del área, en la continuidad se le da el fuera de juego. Creo que la próxima semana nos van a llegar al CAR, a una reunión, para explicarnos un poco de qué va todo esto”, comentó Alexandre Guimaraes.

La Nación contactó al exárbitro Orlando Portocarrero para que emitiera su criterio sobre lo señalado por Guimaraes, para ver si efectivamente, el técnico liguista tenía la razón.

Quizás, ni siquiera faltaba esa voz del experto, porque dicho sea de paso, lo que Guima manifestó contó con el respaldo de muchos aficionados que criticaron ese nuevo fallo arbitral en contra de Alajuelense.

El video se viralizó en redes sociales, justo cuando se ve primero la falta en el área contra Jonathan Moya que no se pitó como penal y lo que pasó después.

Según Portocarrero, el árbitro y su equipo de trabajo tomaron una mala decisión; o bien, una mala descriminación, al dejar de hacer cosas importantes, como lo fue no sancionar un claro penal a favor de Alajuelense.

El exárbitro detalló que un defensor del Santos arremete o empuja por detrás a un adversario y que según la regla 12, eso es juego peligroso, definido como toda acción que al intentar jugar el balón suponga riesgo de lesión para el propio jugador que la realice, o bien, la acción que impida que un adversario cercano juegue el balón. Y para el especialista, eso fue lo que pasó.

“El defensor de Santos arremete contra el delantero de Alajuelense por detrás, lo empuja, se ve claramente en la acción, mete su cuerpo y sus brazos para derribarlo. Es un movimiento voluntario, deliberado, pensado. El defensa de Santos no tiene opción de ir a jugar el balón y lo que hace es tratar de desplazar al jugador.

”Si bien es cierto, hay una posición en fuera de juego, que el gol fue bien anulado, porque Jeison Lucumí estaba en fuera de juego; pero la acción de esa falta sancionable para penal, se da mucho antes que la posición en fuera de juego”, manifestó Orlando Portocarrero.

Dijo que en eso no solamente falló el árbitro principal, que en este caso fue Rigo Prendas; sino que también erraron quienes se encontraban trabajando en la sala VOR. Y ahí, quienes estaban a cargo del VAR eran Jesús Montero y David Gómez.

La expulsión de Alberto Toril que no debió ser

Antes de eso, el pasado lunes 31 de abril, Alberto Toril recibió la tarjeta roja en Pérez Zeledón. El propio presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, expresó que eso ni siquiera daba para verse en el VAR, y que la expulsión del español fue exagerada, porque todo debió resolverse con amarilla para cada uno.

“Si me preguntas, mi opinión personal es que la expulsión del jugador fue exagerada y creo que existió también una provocación del jugador de Pérez Zeledón previo a la respuesta, a la provocación. El contacto no me parece que haya sido directo. Me parece que era entonces una tarjeta amarilla para ambos jugadores”, afirmó Enrique Osses en Monumental.

También indicó que cuando Alberto Toril va cayendo, el jugador de Pérez Zeledón le da un puntapié en las nalgas al rival y eso provoca que el español reaccione y haga un movimiento con su pie.

Alberto Toril está cumpliendo un castigo por una tarjeta roja que no merecía. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

“A mí y a toda la Comisión de Arbitraje no nos parece que haya sido una situación para que el VAR haya intervenido por una conducta violenta. De hecho, el jugador de Pérez Zeledón ni siquiera se dio cuenta de la situación. Entonces, ese es un punto a mejorar. Reconocimos el error y a partir de eso hay que trabajar”, comentó el chileno.

El no penal que sí lo era

Pero antes de lo que pasó con la roja de Alberto Toril y el penal no señalado por la falta a Jonathan Moya, ya había ocurrido un fallo del VAR en contra de la Liga.

Se dio en el empate 0-0 entre Alajuelense y San Carlos en el Estadio Alejandro Morera Soto, cuando primero se pitó un penal sobre Celso Borges, porque Kevin Berkeley derribó al capitán liguista por un leve toque en la pierna. Luego se analizó la acción. Marianela Araya y Kevin Ruiz se encontraban en la sala VOR y Steven Madrigal cambió de decisión, declarando no penal.

Henry Bejarano, el analista arbitral de La Teja fue muy claro sobre esa acción en ese momento: “Sí es penal a favor de la Liga, lo desestabiliza, hay un contacto y el VAR le dice que es balón a tierra, muy mala decisión, era penal para la Liga”.

Frente al monitor, Steven Madrigal dijo que no era penal. Y con la herramienta tecnológica, incurrió en un error. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Todo está muy apretado en el torneo, cada quien con sus propios intereses y en lo que respecta a Alajuelense, el León tiene ese liderato en la mira, un codiciado puesto que sigue en custodia de Puntarenas FC.

Alberto Toril fue uno de los damnificados por lo que el propio Enrique Osses señaló como una injusticia. No pudo jugar contra Santos, ni estará habilitado el próximo domingo para el duelo frente a Guanacasteca. Y la competencia interna es fuerte.

Mientras que con el penal señalado como no penal, no se sabe si los rojinegros lo marcarían o no; pero quizás, eso pudo cambiar el rumbo de un partido que al final de cuentas terminó empatado. Y eso repercute en la tabla.

Igual que la pena máxima no sancionada ante Santos, porque ese liderato también puede terminar definiéndose por gol diferencia.

La tabla de posiciones

Así marcha el Torneo de Clausura 2025. (Unafut/Unafut)

