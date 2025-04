Enrique Osses admite grave error arbitral contra Alajuelense: ‘La expulsión del jugador (Alberto Toril) fue exagerada’

Alberto Toril no podrá jugar dos partidos con Liga Deportiva Alajuelense por una expulsión que no merecía, según confesó el presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses.

El delantero vio la tarjeta roja en Pérez Zeledón luego de que la acción se revisó en el videoarbitraje. Según el chileno, ni siquiera debió usarse el VAR en eso.

Antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Santos, él atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión y una de las preguntas que recibió fue sobre ese caso.

Enrique Osses primero indicó que desde su llegada, se le está mandando un reporte a los clubes con una radiografía del trabajo arbitral y señaló que las decisiones de los árbitros no son apelables y lo que decidieron el árbitro y el VAR en ese partido, es lo que es, porque es con eso que se saca la sanción definitiva.

“Si me preguntas, mi opinión personal es que la expulsión del jugador fue exagerada y creo que existió también una provocación del jugador de Pérez Zeledón previo a la respuesta, a la provocación. El contacto no me parece que haya sido directo. Me parece que era entonces una tarjeta amarilla para ambos jugadores”, afirmó Enrique Osses en Monumental.

Detalló que cuando Alberto Toril va cayendo, el jugador de Pérez Zeledón le da un puntapié en las nalgas al rival y eso provoca que el español reaccione y haga un movimiento con su pie.

“A mí y a toda la Comisión de Arbitraje no nos parece que haya sido una situación para que el VAR haya intervenido por una conducta violenta. De hecho, el jugador de Pérez Zeledón ni siquiera se dio cuenta de la situación. Entonces, ese es un punto a mejorar. Reconocimos el error y a partir de eso hay que trabajar”, comentó el chileno.

Alberto Toril debe purgar un castigo por una expulsión que no merecía, según el presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

¿Recibirá sanción el árbitro que cometió el error? “Sí claro, eso es así. Hay un plantel de 20 árbitros, solamente dirigen seis y seis van al VAR, seis van de cuartos y otros descansarán”, respondió.

Añadió que generalmente cuando hay errores que se reconocen, evidentemente hay que descansar, tomar consciencia y evaluar con el tiempo lo que pasó.

También dijo que hay errores y errores, pero que hay que evaluar cada jugada en su mérito y que a partir de eso, se verá con qué panel de árbitros continúan.

¿Quiénes impartieron justicia en ese partido entre Pérez Zeledón y Alajuelense? Brayan Cruz al centro, asistido por Carlos Fernández y Benjamín Espinoza. Cuarto árbitro: Josué Ugalde. VAR: Benjamín Pineda. AVAR: Cristopher Ramírez.

