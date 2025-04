Jafet Soto destapa secretos de agresiva táctica para fichar y confirma nombre de su nuevo jugador

Al presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, se le conoce por su táctica agresiva para fichar jugadores y su buen ojo para detectar jóvenes talentos que más tarde se consolidan en la máxima categoría.

Su última adquisición es el delantero Jurguens Montenegro, quien proviene del Municipal Liberia, aunque se formó en Alajuelense, donde debutó en la Primera División. Sin embargo, por diferentes razones, no logró consolidarse en el cuadro manudo.

Jafet aseguró que no pierde el tiempo negociando con jugadores, pues confesó conocer todos los trucos para sacar más dinero a un club. Por ello, va directamente al grano y pone sus condiciones sobre la mesa.

“No pierdo el tiempo, me siento con el jugador, hablamos del contrato y, si no firma, lo descarto. Así de simple”, explicó Jafet Soto en una entrevista para Teletica Radio.

Incluso, el jerarca florense explicó cómo llegó a un acuerdo con Jurguens Montenegro, quien era pretendido por varios equipos de la máxima categoría.

“Con Jurguens nos reunimos el día que jugó la Selección Nacional contra Belice a las 6:45 a. m. (martes 25 de marzo). No pude ver el primer tiempo porque estaba arreglando el contrato con el jugador. Ese día sonó el teléfono desde Turrúcares, pero no se dieron cuenta de que él pasó por ahí y no se quedó; se vino para Heredia. Yo no tengo la culpa de eso”, dijo.

Jafet Soto y el secreto de ser base de la Selección

Jafet insistió en que mucha gente habla sin saber y que todo es cuestión de estar atento y aprovechar las oportunidades para buscar futbolistas con ciertas aptitudes que puedan encajar en el engranaje del Herediano.

“Es cuestión de anticiparse, ir un paso adelante y tomar riesgos. Si eso es tener poder, siempre voy a tener poder, porque nosotros siempre estamos listos para asumir riesgos. Muchos se preguntan: ‘¿Cómo fuimos el equipo que más jugadores aportó a la Selección de Qatar 2022?’ Fue así, anticipándonos y firmando jugadores”, aseguró Soto.

El mismo Jafet Soto, en una conferencia de prensa el 13 de marzo de 2018, cuando faltaban 92 días para el inicio del Mundial de Rusia 2018, había mencionado una estrategia similar.

“Estamos pensando en tener para Qatar 2022 la mayor cantidad de seleccionados que hayan salido del Herediano o que estén en la institución. Buscamos jugadores en ciertas categorías que Herediano no produjo en su momento y, como no había capacidad para hacerlo, nos tocó traer esos jóvenes a nuestro club”, afirmó entonces.

En aquel grupo figuraban jugadores como Juan Pablo Vargas, Keysher Fuller y Allan Cruz, entre otros, quienes no lograron consolidarse en el proyecto del Team.

“Yo no tengo la culpa de que nosotros planifiquemos ni de que tantos jugadores del Herediano hayan ido al Mundial de Qatar 2022. Tampoco tuve nada que ver con la escogencia del entrenador (Luis Fernando Suárez)”, declaró Soto.