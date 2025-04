¿Jafet Soto contrataría a Alexandre Guimaraes como técnico del Herediano? Esta fue su tajante respuesta

Jafet Soto aseguró, una vez más, que no tiene nada en contra del técnico Alexandre Guimaraes.

En una amena entrevista en Teletica Radio (91.5 FM), el presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, volvió a referirse al técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Alexandre Guimaraes. Al ser consultado por el periodista Cristian Sandoval, donde aseguró no tener ninguna diferencia con él.

Además, habló de la carrera del estratega y si estaba dispuesto a contratarlo en el Team,

¿Tiene alguna diferencia con el técnico Alexandre Guimaraes por no haberlo llevado a los mundiales de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006? Copiado!

“No, no tengo nada en contra de él. Se habla mucho, pero no. Lo que tenía que decir, lo hice en su momento como dirigente, pero nada más. Yo solo me defendí.”

A Jafet Soto también se le preguntó su opinión sobre Guimaraes como entrenador, a lo que respondió: “Es un técnico que ha ganado títulos en muchos equipos y en Alajuelense encontró estabilidad. Nunca había permanecido tanto tiempo en un club como en la Liga, y es un rival en la cancha.”

Al consultarle si lo contrataría para dirigir al Herediano, el jerarca florense fue tajante:

“No. Tiene que ser mejor que yo. Al frente del Herediano he ganado 13 títulos, de los cuales tres fueron como entrenador, además del Torneo de Copa, que se lo adjudica Víctor ‘Mambo’ Núñez. El resto los conseguí como presidente y gerente deportivo”, sentenció.

El dirigente florense conversó largo y tendido en el programa de radio, donde abordó diversos temas y brindó una actualización sobre los avances del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, el cual espera inaugurar a finales de este año, en el Torneo Apertura 2025.