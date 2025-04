Jafet Soto ya tomó las primeras medidas luego de la derrota del Herediano ante Saprissa

La derrota ante el Deportivo Saprissa (1-0), que le impidió al Club Sport Herediano tomar el primer lugar del Torneo Clausura 2025, ya tuvo sus primeras repercusiones en el plantel.

Así lo aseguró el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto Molina, quien, en conversación con Teletica Radio, confesó que este tipo de situaciones le brindan aún más ánimo y lo motivan a seguir en pie de lucha por la institución. Por ello, no dudó en hablar con sus jugadores este lunes, tras el entrenamiento.

“Después de una derrota ante Saprissa, donde no metimos ni las manos, eso me da más energía. El lunes me levanté a las seis de la mañana, me alisté y fui al entrenamiento del equipo, junto al gerente deportivo, Gustavo Pérez, en Santa Bárbara para darles una pequeña ‘llamadita” de atención”, comentó Soto, en la entrevista.

Jafet es consciente de lo que está en juego en esta fase del torneo y no quiere perder tiempo ni dar ventaja a sus rivales de cara al cierre del Clausura 2025.

“En este momento, no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos a Puntarenas FC (32 puntos) por encima de nosotros (Herediano tiene 31), y Alajuelense ganó y recortó la distancia (29 unidades). No podemos pestañear ni conceder ventajas. Aprendimos del pasado y, por esa razón, debemos reaccionar”, afirmó Soto.

Durante el Torneo Clausura 2024, el Herediano, bajo las órdenes del mexicano Héctor Pity Altamirano, tomó una ventaja de 11 puntos en el primer lugar, sin embargo, en la segunda vuelta los resultados no lo acompañaron e inexplicablemente se vino a pique, cediendo el liderato y más tarde caer en semifinales.

El dirigente enfatizó que, cuando el equipo atraviesa dificultades, él se siente aún más motivado a seguir adelante, sin importar el cansancio físico o mental, pues su principal interés es el bienestar del club.

“Disfruto mucho cuando el equipo gana, pero aún más cuando es necesario redoblar esfuerzos y sacarlo adelante. En los últimos años, somos el equipo más ganador, y todo lo que hemos conseguido desde que asumimos no tiene precio en estos 104 años de historia. Me he equivocado muchas veces, pero siempre con la intención de beneficiar al Herediano”, concluyó Soto.