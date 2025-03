Jafet Soto se adelanta y amarra el primer fichaje de Herediano para el próximo torneo

Fiel a su estilo de moverse rápido, muchas veces antes que otros, Jafet Soto, presidente de Herediano, la volvió a hacer y ya aseguró el primer fichaje para el próximo campeonato.

Soto, quien cuenta con el apoyo de Gustavo Pérez en la gerencia deportiva, no solo tiene un refuerzo, sino que, ante la buena campaña de una de sus figuras, decidió extenderle el contrato.

Herediano fortalecerá su ofensiva tras asegurarse la presencia de Jurguens Montenegro, delantero que se vestirá de rojiamarillo por un periodo de dos años.

“Ya está listo, el club lo firmó y es cuestión de que lo presenten, pero todo quedó en orden con Montenegro”, dijo una fuente cercana al futbolista y a la institución rojiamarilla.

La fuente, que prefirió el anonimato, añadió que, además de contratar a Jurguens, Herediano le extendió el contrato a José Andrés Rodríguez Chiroldes. El volante, quien llegó para este torneo al conjunto florense, renovó hasta el 2027.

“En realidad, a Chiroldes no se le vencía el contrato, tenía vínculo con el club y lo que hicieron fue extenderlo”, aseguró la fuente.

En el caso de Jurguens Montenegro, procede de Liberia, club con el que firmó a inicios de agosto del año pasado, pero tras la llegada de José Saturnino Cardozo como entrenador, dejó de ser tomado en cuenta.

Jurguens Montenegro, se vinculó a Liberia en agosto del año pasado. Jugó poco en el club y ahora se vestirá de rojiamarillo. (ML )

Este mes dejó de formar parte del cuadro liberiano tras una serie de desacuerdos con el cuerpo técnico y situaciones internas que terminaron marcando su salida. Al parecer, Montenegro entrenaba aparte y no tenía relación con Cardozo.

Montenegro, de 24 años, jugó en el país con Alajuelense, Cartaginés, Jicaral, Puntarenas y Liberia. En el extranjero militó con el Bolívar de Bolivia y el Klubi Sportiv Egnatia de Albania.

En Albania, Montenegro salió campeón, pero al regresar a suelo nacional denunció que una de las razones que lo hizo volver fue el amaño de partidos.

“Cuando estaba en Albania pasaron cosas no futbolísticas, porque en tres meses y medio me fue muy bien, llegaron oportunidades, pero por temas de seguridad me vine a Costa Rica”, dijo el atacante.

“Llamé a mi representante y le dije que iba a pasar un amaño de partido. Le expliqué la situación y le dije que no iba a jugar. No me presto para eso, sé mis valores, estoy en el fútbol para ganar siempre y no para perder, y menos para no hacer goles. Es la mejor decisión que he tomado hasta el momento”, agregó.

Según Montenegro, iban a enfrentar a un rival que estaba por descender y les pidieron que debían perder.