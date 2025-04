Sebastián Pío da Silva, el exjugador de Alajuelense, quedó como loco al verse en el Morera Soto 40 años después

Sebastián Pío da Silva no podía creer cuánto ha cambiado su querido Estadio Alejandro Morera Soto.

Liga Deportiva Alajuelense tuvo una visita muy especial el domingo 6 de abril, porque el exfutbolista Sebastián Pío da Silva acudió al Estadio Alejandro Morera Soto para presenciar el partido en el que los rojinegros derrotaron a Santos por 2-0.

Más de 1.000 recuerdos se venían a su mente y el brasileño no lo podía creer; estaba de nuevo en un estadio donde se sintió y fue feliz. Además, le parecía mentira todo lo que ha cambiado la Catedral, desde sus tiempos, entre las décadas de los setenta y ochenta.

“Después de 40 años o 50 años que no vengo al estadio y ahora lo hago por primera vez. Ha cambiado demasiado, ahora que entré de verdad que no lo conocía, no lo podía reconocer; es muy difícil, porque está totalmente cambiado”, comentó Sebastián Pío da Silva en Columbia, en la transmisión previa al duelo.

Sebastián Pío da Silva estaba realmente muy emocionado al ponerse de nuevo la camisa de Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Fotografía)

Según datos del periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, Sebastián Pío da Silva jugó para Limón y Alajuelense, contabilizando 36 partidos y 13 goles.

Y confesó que algo de lo que más disfrutó con la Liga en ese tiempo fue jugar con Javier Zurdo Jiménez, a quien definió como un fuera de serie.

Sebastián Pío da Silva disfrutó de nuevo en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Cortesía/Fotografía)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.