Alexander Vargas cuenta que Herediano lo despidió mediante una llamada que no duró un minuto

Cuando Alexander Vargas se percató de que le estaba ingresando una llamada a su celular, jamás se imaginó que lo que Gustavo Pérez le iba a decir era que estaba despidido del Club Sport Herediano.

Así lo confesó el ahora extécnico del Team en una conversación en Tigo Sports Radio, donde dijo sentirse muy sorprendido, aunque sabe muy bien cómo es el fútbol.

“Cuando recibo la llamada de Gustavo y me indica la posición de ellos, me sorprendió. Se lo digo muy sincero, fue algo muy duro para mí, no sé si las lágrimas están por venir; pero era algo que yo me visualizaba muy bien, con un campeonato, me visualizaba con muchas cosas, pero el fútbol es así”, expresó Alexander Vargas.

La llamada no duró un minuto, según contó y que de una manera muy profesional aceptó el mensaje.

“Pude haberle dicho un montón de cosas a Gustavo, que por qué esto y que me diera una razón, cosa que no me dieron ninguna razón, no me la dieron. Simplemente que habían acordado ya no contar conmigo para lo que queda del torneo y le dije que estaba muy agradecido con todos, que me dieron la oportunidad”, mencionó.

Fue un balde de agua fría para él y no pidió mayores explicaciones; aunque desde el inicio sabía que lo que pasó era un riesgo desde que llegó a Herediano y considera que no tiene por qué recriminarse nada.

Piensa que muchas veces se quitan entrenadores por los malos resultados, y no solo en Costa Rica, sino prácticamente en todo lado; pero en su caso, sus números son positivos.

“Si a mí me quitan porque estoy mal, entonces cómo están los otros diez equipos. Aunque uno lo sabe, fue algo que no me lo esperaba ahorita, podía esperar que me quitaran teniendo malos resultados.

”Tal vez para ellos, los malos resultados eran no haberle ganado en esta fase a los grandes, pero en la primera ronda cuando gané nunca me dijeron nada, nunca me felicitaron y tampoco lo esperaba. Entonces los objetivos no estaban claros con ellos, pero yo sí los tenía claros”, citó, lamentando que le cortaron las alas.

Alexander Vargas indicó que tiene muy clara cuál es la dinámica del fútbol, la dinámica en esto de dirigir y sabe que los técnicos tienen que estar preparados hasta en las buenas, hasta ganando, hasta pulseando los primeros lugares, porque en cualquier momento recibe una llamada, como le ocurrió esta vez en Herediano.

“Agradecer a toda Fuerza Herediana, a Jafet Soto que fue el que me llevó, el que me dio la oportunidad de yo poder dirigir un equipo grande, a un equipo glorioso, pero leía unas declaraciones que dio don Aquil Alí, a quien respeto mucho y le agradezco todo, que él no perdonaba que estos partidos contra los llamados grandes no se sumara como ellos querían”, apuntó.

Dijo que Herediano es una institución que siempre quiere ganar todo, y sabe que a la dirigencia florense le incomodaba eso.

“Yo siempre estaba en constante diálogo y comunicación con Jafet Soto, a quien agradezco muchas cosas, muchísimo a él y no estaban cómodos con esos resultados que tuve con el grupo contra Saprissa, pero bueno, Saprissa ha sido muy superior a Heredia cuando ha ido jugar al Ricardo Saprissa; no solo conmigo han ganado, han ganado con muchos. Es una constante que se ha presentado”, afirmó.

También indicó que contra los rivales directos, Herediano tuvo un porcentaje muy parecido, porque contra Cartaginés ganó en la Vieja Metrópoli y empató en Santa Bárbara, ante Saprissa fue un gane para cada uno y ante Alajuelense consiguió un empate y luego los rojinegros le quitaron el invicto al Team.

“Creo que tal vez por ese lado ellos se molestaron. Entonces ahí es cuando uno dice cuáles son los objetivos, porque yo tenía muy claro y ellos me han dicho muy claro que era buscar ese primer lugar y ya después pensar en el bicampeonato.

”Yo creo que el grupo estaba ahí compitiendo, estaba haciendo las cosas bien, que sí no habíamos tenido los resultados que ellos deseaban, pero el equipo estuvo muy bien. Creo que a ellos, tal vez eso no les gustó y se tomaron las decisiones”, recapituló Alexander Vargas.

Alexander Vargas dijo sentirse muy agradecido con Jafet Soto por darle la oportunidad de dirigir un club tradicional como Herediano. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Durante este tiempo, siempre generó mucho ruido alrededor de la figura de Jafet Soto y si le daba órdenes a él o no.

Sobre eso, aseguró que tuvo la bendición de contar con un presidente que sabe de fútbol, que es entrenador, que fue futbolista y él no tenía que romper eso, en el sentido de poder dialogar con él, de poder emitir criterios importantes, porque se buscaba en ese momento el bien del equipo, que era ganar.

“Al final, el que tomaba las decisiones era yo, tal vez él se podía molestar por ciertas cosas, pero era normal. Estar en el banquillo de Herediano no es nada fácil, el que ha estado por acá sabe que no es nada sencillo, pero yo sabía a lo que iba. Yo no puedo llegar ahorita y poner alguna excusa. Me ayudaba mucho Jafet, porque yo no soy egocéntrico.

”Yo siempre escuchaba a todo mi cuerpo técnico y cuando hacíamos reuniones con Jafet lo escuchaba. Muchas veces no me parecían las cosas, muchas veces yo decía tiene razón él”, subrayó.

Lamentó que no se le diera la oportunidad de dirigir los partidos que vienen y llegar a una fase final, donde ya se perseguía otro objetivo.

En Herediano, Alexander Vargas aprendió que siempre los técnicos deben tener la malesta lista, porque el celular puede sonar aún estando en los primeros lugares, por la exigencia que hay en el equipo.

La tabla del Torneo de Clausura 2025

1. Puntarenas FC: 33 puntos en 16 partidos

2. Herediano: 32 puntos en 16 partidos

3. Alajuelense: 32 puntos en 16 partidos

4. Cartaginés: 25 puntos en 16 partidos

5. Saprissa: 25 puntos en 16 partidos

6. Pérez Zeledón: 19 puntos en 16 partidos

7. Santos: 19 puntos en 16 partidos

8. Liberia: 18 puntos en 16 partidos

9. Sporting: 17 puntos en 16 partidos

10: Guanacasteca: 14 puntos en 16 partidos

11. San Carlos: 12 puntos en 16 partidos

12. Santa Ana: 12 puntos en 16 partidos