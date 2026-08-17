Política

Yara Jiménez defiende devolución de lista de magistrados suplentes: alega que Constitución no fija plazo para elegirlos

Presidenta del Congreso sostiene que las 11 rondas de votación demuestran que el procedimiento permanece activo; ciudadano que presentó el recurso cuestiona que el Congreso no justificó por qué devolvió la nómina de candidatos

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Por Cristian Mora
¿Qué es una querella? Abogado explica proceso para enjuiciar miembros de supremos poderes ante anuncio de Yara Jiménez, presidenta legislativa.
Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, pidió a la Sala Constitucional declarar sin lugar el recurso de amparo relacionado con la elección de magistrados suplentes y defendió las actuaciones realizadas por el Congreso. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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