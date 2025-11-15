Política

Secretario general del PLN denuncia a Rodrigo Chaves por beligerancia, tras participar en acto organizado por figuras de Pueblo Soberano

Miguel Guillén, secretario general del PLN, pidió al TSE investigar la organización y participación de figuras del PPSO, incluyendo a candidatos como Laura Fernández y José Miguel Villalobos

Por Aarón Sequeira
Rodrigo Chaves en audiencia sobre levantamiento de inmunidad
Momento en que Rodrigo Chaves y la candidata presidencial del PPSO, Laura Fernández, se saludan fuera de la Asamblea Legislativa, luego de la audiencia del presidente en la comisión que analiza la petición del TSE para el levantamiento de su inmunidad por beligerancia política. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







