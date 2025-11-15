Secretario general del PLN denuncia a Rodrigo Chaves por beligerancia, tras participar en acto organizado por figuras de Pueblo Soberano

Momento en que Rodrigo Chaves y la candidata presidencial del PPSO, Laura Fernández, se saludan fuera de la Asamblea Legislativa, luego de la audiencia del presidente en la comisión que analiza la petición del TSE para el levantamiento de su inmunidad por beligerancia política.

El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Ángel Guillén, presentó una denuncia por beligerancia política contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por participar en una actividad organizada por figuras y candidatos del Partido Pueblo Soberano (PPSO), este viernes, en la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa.

Guillén presentó un escrito de nueve páginas donde instó a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a solicitar información sobre los organizadores y financistas de la actividad, así como a varias instituciones públicas, entre ellas la Casa Presidencial, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre otros.

La actividad incluyó transporte, comida, tarimas y sistema de sonido, así como la participación de la candidata presidencial, Laura Fernández, afín al presidente Rodrigo Chaves.

El secretario liberacionista pidió al Tribunal abrir una investigación preliminar para determinar si la actividad realizada frente al Congreso constituye una actividad proselitista, con base en la normativa, pues cualquier plaza pública, mitin, piquete, feria electoral, desfile, caravana o encuentro electoral debe tener autorización del TSE, en periodo de campaña.

La campaña empezó oficialmente el 1.º de octubre, por lo que todo acto proselitista debe tener autorización previa del órgano electoral y darse en coordinación con el Cuerpo Nacional de Delegados.

El dirigente cooperativista Freddy González, sancionado por la Contraloría General de la República, reconoció en declaraciones a la prensa que estuvo encargado de la actividad de este viernes, junto con otros cooperativistas.

González forma parte del comando de campaña de Laura Fernández y alegó este viernes, consultado sobre su responsabilidad en el acto de apoyo a Chaves, que le había pedido permiso a ella para dedicarse a organizar dicha actividad.

El evento fue organizado desde varios días antes, para manifestar apoyo de los simpatizantes chavistas hacia el presidente, que fue recibido en audiencia

Por la tarima no solo pasó Rodrigo Chaves, luego de abandonar la comisión sin responder una sola pregunta y haber hablado por 60 minutos, sino también la candidata del PPSO, Laura Fernández.

También hablaron en esa tarima la diputada Pilar Cisneros, Freddy González, así como varios aspirantes a diputados.

Miguel Guillén solicitó al TSE que, de establecerse si la actividad fue proselitista, se impongan las debidas sanciones administrativas y electorales, y establecer si los hechos deben integrarse dentro del expediente por parcialidad política que ya existe contra Rodrigo Chaves.