Defensa de Chaves dice que denunciará por prevaricato a magistrados del TSE

José Miguel Villalobos cuestionó potestades de los jueces electorales para solicitar al Congreso el levantamiento de la inmunidad del presidente

Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira
Rodrigo Cháves ante comisión legislativa.
José Miguel Villalobos es el abogado particular del presidente Rodrigo Chaves y candidato a diputado por el primer lugar de Alajuela del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO). (Albert Marín/Albert Marín)







Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

