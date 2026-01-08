Rodrigo Chaves sobre captura de Maduro: ‘A Venezuela no la invadió una fuerza militar estadounidense, pero hay leyes que consideran el narcotráfico como un crimen muy grave’

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, manifestó este miércoles que a Venezuela no la invadió ninguna fuerza militar estadounidense, sino que “hay leyes americanas” en las cuales se basó el gobierno de Donald Trump para capturar al presidente suramericano, Nicolás Maduro.

Así respondió el mandatario, consultado por la prensa sobre el anuncio de Estados Unidos de que va a administrar Venezuela, luego de capturar a Maduro y llevarlo a juicio ante tribunales estadounidenses.

Rodrigo Chaves evitó opinar sobre ese punto específico de la administración de Caracas por parte de Trump, y alegó que Maduro se robó las elecciones de julio de 2024.

De hecho, el presidente recordó cuando él recibió en Zapote a Edmundo González, a quien atribuye haber ganado los comicios venezolanos.

“Las leyes americanas consideran el narcotráfico un crimen muy grave. Estados Unidos declaró el fentanilo como un arma de destrucción masiva y, entre fentanilo y cocaína, tienen 300.000 muertes al año. ¿Cuántos murieron en las torres gemelas, 3.000?“, dijo Chaves.

El presidente enfatizó que había una orden de captura de tribunales norteamericanos contra Maduro y agregó que está por verse qué va a manejar Estados Unidos, y qué están negociando con Delcy Rodríguez, la vicepresidencia que asumió el mando del gobierno venezolano.

“Hay varios grupos de poder en Venezuela. Diosdado Cabello es uno, que controla las milicias populares, Padrino López controla las fuerzas armadas oficiales, está Delcy Rodríguez y Maduro. Se trajeron a Maduro para Estados Unidos y ahora tiene que negociar con alguien, ¿con quién negocia?“, cuestionó Chaves.

El mandatario alegó que es absurdo que le pregunten a Trump si habrá elecciones en 30 días y enfatizó que Washington decidió negociar con Rodríguez, no con Cabello ni Padrino, lo que tiene implicaciones enormes “para Cuba y todo el hemisferio”.

Aparte de esas afirmaciones, Rodrigo Chaves fustigó que haya “políticos costarricenses que digan que en Costa Rica hay una protodictadura al estilo de Nicolás Maduro” y alegó que “es una vergüenza” que haya figuras que salieran públicamente a “defender a la dictadura de Maduro”.

“Dicen que los norteamericanos vienen a robarse el petróleo de Venezuela. ¿Y qué fue lo que hicieron Hugo Chávez, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro? Solo en Suiza le encontraron a don Nicolás $10.000 millones. ¿Cuánto habrá en Rusia y en Turquía?“, dijo el presidente costarricense.

Entre las figuras que Chaves asegura defendieron a Maduro mencionó a la jefa del Frente Amplio, Rocío Alfaro, y al expresidente de la República y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.

Chaves citó presuntas encuestas internacionales en la que supuestamente Costa Rica es el país que apoya mayoritariamente la captura de Maduro por Estados Unidos, con un 87% de los encuestados, seguido por Chile (78%), Colombia (77%) y México (43%).