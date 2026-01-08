Política

Rodrigo Chaves sobre captura de Maduro: ‘A Venezuela no la invadió una fuerza militar estadounidense, pero hay leyes que consideran el narcotráfico como un crimen muy grave’

Presidente de Costa Rica evita dar una opinión sobre el anuncio de que Donald Trump de que manejará el país suramericano

Por Aarón Sequeira
Rodrigo Chaves en audiencia sobre levantamiento de inmunidad
El presidente Rodrigo Chaves aseguró que le da vergüenza que figuras políticas costarricenses defiendan a Nicolás Maduro. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







