Diputados de Costa Rica califican el ‘cartel de los Soles’ como organización terrorista y apoyan acciones militares de Estados Unidos en el Caribe

Moción de Fabricio Alvarado se aprobó 33 votos a seis; propuesta del FA, también aprobada, pide lucha contra el narco con apego al derecho internacional

Por Aarón Sequeira

Los diputados aprobaron este jueves una moción con la que acordaron reconocer el cartel de los Soles como una organización terrorista que amenaza la seguridad nacional de Costa Rica y la estabilidad democrática de la región.








