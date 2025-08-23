El Mundo

Venezuela: Miles de personas se alistan en milicia ante ‘amenaza’ de Estados Unidos

Miles de venezolanos se enlistan en las fuerzas militares venezolanas, tras el llamado del presidente Nicolás Maduro, en respuesta a la presencia de destructores estadounidenses

Por AFP
Miembros de la Unidad Popular Venezolana (UPV) participan en la campaña de alistamiento nacional convocada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en la plaza Bolívar en Caracas, el 23 de agosto de 2025.
Miembros de la Unidad Popular Venezolana (UPV) participan en la campaña de alistamiento nacional convocada por el gobierno de Nicolás Maduro, en la plaza Bolívar, en Caracas, este sábado 23 de agosto. Foto: (JUAN BARRETO/AFP)







Milicias VenezuelaAmenazas Estados UnidosNicolás MaduroMilicia Bolivariana
