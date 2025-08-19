El Mundo

Maduro anuncia despligue de 4,5 millones de milicianos tras aumento de recompensa de EE. UU. por su captura

La administración de Donald Trump aumentó a $50 millones la recompensa por ‘información que conduzca al arresto’ del presidente venezolano

Por AFP

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.








