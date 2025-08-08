El Mundo

Sheinbaum: No habrá ‘invasión a México’ ante amenazas de Trump contra cárteles de droga

“No hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, aseguró la Presidenta

EscucharEscuchar
Por AFP y El Universal / México / GDA
(COMBO) This combination of file pictures created on June 09, 2025 shows US President Donald Trump (L) gesturing as he disembarks from Air Force One upon arrival at Morristown Municipal Airport in Morristown, New Jersey, on June 6, 2025, and Mexico's President Claudia Sheinbaum speaking during a rally at the Zocalo square in Mexico City on March 9, 2025. Mexican President Claudia Sheinbaum on June 9, 2025, condemned violence that erupted during protests against immigration raids in Los Angeles, while calling on the United States to respect migrant rights. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS and Alfredo ESTRELLA / AFP)
“No habrá invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado”, declaró la Presidenta Sheinbaum. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS ALFREDO ESTRELLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia SheinbaumMéxicoEstados UnidosDonald Trumpnarcotráfico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.