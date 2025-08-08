Sheinbaum: No habrá ‘invasión a México’ ante amenazas de Trump contra cárteles de droga

México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano, tras un reporte periodístico según el cual Donald Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga.

El diario The New York Times reportó este viernes que Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos que su administración denominó organizaciones terroristas.

De acuerdo con las fuentes del medio, una orden firmada en secreto por Trump “proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles“.

Según el reporte, oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones para perseguir a estos grupos.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

“No habrá invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado”, declaró la Presidenta. “No hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, aseguró.

En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y a varias otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras, afirmando que constituían “una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional”.

Designar a los cárteles como grupos terroristas permite a Estados Unidos “utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etc., para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad”, declaró el jueves Marco Rubio, secretario de Estado, en una entrevista con el medio católico EWTN.

Sheinbaum añadió que su gobierno coopera con Estados Unidos para atender el problema del narcotráfico.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además, de que lo hemos manifestado en todas las llamadas: que no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo”, dijo la mandataria.

La presidenta aseguró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México “están muy reguladas”.

La AFP contactó al Pentágono para confirmar la orden pero no ha recibido respuesta.

La administración Trump ha amenazado en varias ocasiones a México con aranceles al acusar que el país permite la entrada de drogas, en particular del letal fentanilo, y de migrantes indocumentados a su territorio.

Incluso, en una llamada con Sheinbaum, Trump planteó directamente la entrada del ejército de su país a México para combatir a los cárteles, a lo que la presidenta se ha negado.