Estados Unidos desiste de calificar al ‘Cartel de los Soles’ como organización real, el grupo que diputados declararon como terrorista por iniciativa de Fabricio Alvarado

La moción de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que declaró el 'Cartel de los Soles' como una organización terrorista fue impulsada por Fabricio Alvarado, candidato presidencial y jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR).

En la nueva acusación presentada este martes por Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia desistió de calificar al “Cartel de los Soles” como una organización real, liderada por el mandatario suramericano.

De hecho, ya no presentan a ese supuesto grupo como una estructura criminal formal, sino como un sistema de clientelismo en el aparato gubernamental venezolano.

Esa estructura, al parecer inexistente, fue declarada como una organización terrorista real y una amenaza para la seguridad nacional de Costa Rica por la Asamblea Legislativa, por iniciativa de Fabricio Alvarado, candidato presidencial y jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR).

La afirmación de que Maduro era el líder del presunto cartel data de 2020, cuando el Departamento de Justicia redactó una acusación contra el presidente y, en julio pasado, el Departamento del Tesoro afirmó que el “Cartel de los Soles” era una organización terrorista.

La administración Trump ordenó al Departamento de Estado, en noviembre, hacer lo mismo.

Dentro de esa estrategia de Trump contra el régimen de Maduro y los ataques lanzados en el mar Caribe contra embarcaciones de bandera venezolana, los diputados costarricenses, impulsados por Fabricio Alvarado, corrieron a aprobar una moción, en setiembre.

En el pronunciamiento aprobado por el Congreso, no solo se reconoció que hay un cartel liderado por Maduro y se calificó como terrorista, sino que también se manifestó el apoyo a las acciones militares de Trump en la región caribeña.

En aquel momento, el pronunciamiento de Fabricio Alvarado tuvo el apoyo de 33 legisladores de cinco fracciones políticas y congresistas independientes, mientras que solamente los seis legisladores del Frente Amplio rechazaron el pronunciamiento, e impulsaron uno propio.

En la moción de Fabricio Alvarado, se aplaudía directamente las órdenes ejecutivas de Donald Trump sobre el presunto grupo terrorista liderado por Maduro y otros dirigentes del gobierno de Caracas.

Consultado sobre la estrategia usada por el gobierno de Donald Trump y el cambio operado por el Departamento de Justicia, Fabricio Alvarado respondió que no considera cierto que esa oficina gubernamental se esté retractando de que el supuesto “cartel” sea una organización delictiva real.

“Para mí, está claro que lo es. Lo que pasa, es que hay términos que ellos han decidido utilizar por razones jurídicas, que solo ellos sabrán explicar”, dijo el candidato presidencial.

Alvarado alegó que a él le parece indignante que haya gente que dude de que Maduro sea un criminal y hasta lo defiendan.

El diputado agregó que, en una nota reciente del diario español El País, se cita que la acusación del gobierno de Trump señala que al presidente venezolano “participa, perpetua y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”.

Fabricio Alvarado insistió en lo que dice su moción, que esa supuesta organización criminal “es posible que tenga influencia en grupos delictivos de Costa Rica”.

¿De dónde nació el término ‘Cartel de los Soles’?

El diario estadounidense The New York Times no solo señaló la decisión del Departamento de Justicia estadounidense de retractarse sobre la existencia de ese grupo criminal, sino que citó que expertos en delincuencia y narcotráfico afirmaron que se trata de un término coloquial inventado por los medios venezolanos en 1990.

Ese término se refería a funcionarios de las estructuras gubernamentales, corrompidos por el dinero del narcotráfico. La acusación revisada por el Departamento de Justicia asegura que esa designación se refiere a un sistema clientelar y una cultura de la corrupción en el gobierno de Caracas, alimentada por dinero del narco.

La anterior acusación mencionaba 32 veces el supuesto cartel y describía a Maduro como líder de ese supuesto grupo, mientras que la nueva solo lo menciona dos veces y dice que era un sistema clientelar donde participaron, antes, Hugo Chávez y ahora Maduro.

El cambio contrasta con el discurso de Donald Trump, quien vinculó la captura de Maduro a una ofensiva contra ese grupo.

El depuesto líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, negó todas las acusaciones en su comparecencia ante el tribunal federal de Nueva York este lunes.

La Evaluación Nacional Anual de la Amenaza de las Drogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que detalla las principales organizaciones de tráfico, nunca ha mencionado al “Cartel de los Soles”. Tampoco lo ha hecho el informe anual World Drug Report de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

De acuerdo con el Times, el cambio de término “pone aún más en duda la legitimidad de la designación del ”Cartel de los Soles" como organización terrorista extranjera, por parte de la administración Trump el año pasado”.