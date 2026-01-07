Política

Estados Unidos desiste de calificar al ‘Cartel de los Soles’ como organización real, el grupo que diputados declararon como terrorista por iniciativa de Fabricio Alvarado

Medios estadounidenses explican que Trump tomó un término coloquial inventado por los venezolanos para referirse a funcionarios corrompidos por el dinero del narco, en los 90

Por Aarón Sequeira
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
La moción de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que declaró el 'Cartel de los Soles' como una organización terrorista fue impulsada por Fabricio Alvarado, candidato presidencial y jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR). (Asamblea Legislativa /La Nación)







Cartel de los SolesNicolás MaduroEstados UnidosVenezuelaNarcotráficoDonald Trump
