Política

Rodrigo Chaves revela supuesto mensaje de agradecimiento que le envió Christian Bulgarelli

El presidente leyó la comunicación que le habría enviado el productor audiovisual, durante audiencia sobre levantamiento de inmunidad

Por Lucía Astorga

El mandatario Rodrigo Chaves reveló este viernes un supuesto mensaje de agradecimiento que le habría enviado el productor audiovisual Christian Bulgarelli, casi dos meses después de la adjudicación de un contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para proveer servicios de comunicación a Casa Presidencial.








