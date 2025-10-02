Política

Rodrigo Chaves promete entregar el poder a quien el pueblo de Costa Rica escoja: ‘Lo juro por mi madre’

Presidente se molesta durante su última conferencia de prensa ante pregunta de periodista sobre si entregará el poder pacíficamente, en mayo

Por Aarón Sequeira

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, prometió este 1.º de octubre, durante la última conferencia previa al Consejo de Gobierno, que entregará el poder el 8 de mayo del 2026 “a quien el pueblo de Costa Rica escoja” en las urnas como su sucesor.








