Rodrigo Chaves promete entregar el poder a quien el pueblo de Costa Rica escoja: ‘Lo juro por mi madre’

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, prometió este 1.º de octubre, durante la última conferencia previa al Consejo de Gobierno, que entregará el poder el 8 de mayo del 2026 “a quien el pueblo de Costa Rica escoja” en las urnas como su sucesor.

Con evidente molestia, tanto que dijo que “hasta la pregunta lo ofendía”, el mandatario le respondió al periodista Danilo Chaves, del medio La Reacción, que él es mucho más democrático que aquellos opositores políticos que lo tildan a él de dictatorial.

“¿Usted entregará el poder si el oficialismo no gana las elecciones?”, le preguntó el periodista, a lo que el mandatario le dijo: “De verdad que se las busca, y las encuentra”, para luego calificar la pregunta como absurda.

Tanto lo ofendió el cuestionamiento que, aunque ya había terminado de responder, añadió: “Y se lo juro por mi santa madre, que está en el cielo”.

“Los que a mí me llaman dictatorial es porque no les gusta que les diga las verdades en la cara, que le conectemos agua a la gente pobre de Naranjo, que despida del ICE a alguien que cometió una falta grave. Perdone que le diga, pero yo soy mucho más democrático que esos que dicen defender las instituciones, porque lo que defienden es sus intereses”, agregó el mandatario.

Al periodista, le cuestionó que si el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, y su hermano Óscar, dos veces presidente de la República, eran más democráticos que él.

“Mírela”, dijo, mientras hacía un gesto con su mano en la espalda.

Las respuestas sobre ese cuestionamiento las dio Chaves después de haber dedicado una hora y media a atacar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a su presidenta, Eugenia Zamora, y a la aplicación de la veda electoral sobre toda la publicidad gubernamental y estatal, mediante las redes sociales y plataformas digitales.

De hecho, más temprano, el presidente de la República participó de la sesión solemne del órgano electoral en la que se dio el banderazo de salida oficial de la campaña electoral, en la sede del TSE.

Allí, Chaves entregó a la magistrada Zamora el mando de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito a partir de este 1.º de octubre y hasta que terminen las elecciones del 2026, tal como lo establece la Constitución Política.