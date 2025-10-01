Candidatos presidenciales hablan del arranque de la campaña, ataques al TSE y beligerancia política

Algunos de los candidatos presidenciales hablaron sobre el inicio de la campaña política, la representación del TSE y la beligerancia política.

Varios de los candidatos a la presidencia de la República llegaron este 1.° de octubre a la sesión de convocatoria a las elecciones 2026 en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Cerca de 3,7 millones de costarricenses tienen en sus manos la elección del presidente de la República para el periodo 2026-2030 entre 20 candidatos, cuatro de los cuales provienen del chavismo.

LEA MÁS: Elecciones 2026: TSE llama a priorizar el debate de los problemas nacionales, en lugar de ‘avivar las llamas de la ira’

La Nación habló con varios de ellos este miércoles. Ellos se refirieron al momento en el que arranca la campaña política, la institucionalidad del TSE y de si sienten que hay igualdad de condiciones en esta contienda política para todos los candidatos.

La garantía de la democracia en el TSE

Los candidatos consultados se refirieron al rol del Tribunal en el proceso democrático, no solo en las elecciones, también durante el resto del cuatrienio.

“El TSE es el garante del proceso electoral. Así fue cuando ganó Rodrigo Chaves, precisamente. Y yo creo que es el garante de que los procesos electorales son transparentes. Desde nuestra trinchera, en Nueva República, vamos a decirle a los costarricenses que la democracia hay que defenderla”, señaló Fabricio Alvarado Muñoz, candidato del partido Nueva República.

Juan Carlos Hidalgo Bogantes, candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), describió a las elecciones de 2026 como “la más complicada desde que tenemos memoria”.

“El poder ejecutivo y el presidente van a llevar al filo de la navaja la institucionalidad. Esperamos que el TSE responda a la altura este desafío, pero si por la víspera se saca el día vamos a tener unas elecciones muy complicadas por la interferencia que el presidente quiere hacer en este proceso electoral”, destacó Hidalgo.

Claudia Dobles Camargo, aspirante por Agenda Democrática Nacional, recalcó que las actitudes del gobernante han sido “una falta absoluta de respeto. Yo creo que el TSE tiene absoluta credibilidad y legitimidad a nivel nacional e internacional. Se le ha reconocido su robustez, rigurosidad, transparencia. Los cuestionamientos lo único que hacen es dañar nuestra democracia”.

Ariel Robles Barrantes, candidato por el Frente Amplio, dijo estar preocupado por la actitud del mandatario, pero también creer en la fortaleza de la tradición democrática costarricense: “Creo que es preocupante, pero la democracia es más fuerte. La democracia costarricense es robusta y preparada para enfrentar cualquier autoritarismo. Creo que nos toca a todas las fuerzas políticas legitimar ese espacio”.

Álvaro Ramos Chaves, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), definió las actitudes del presidente hacia el Tribunal como una falta de respeto.

“Yo estoy convencido de que una democracia que resuelve los problemas debe entender que la institucionalidad es perfectible, pero que no ganamos nada con las faltas de respeto. Es inaceptable atacar a una institución que ha velado por la pureza del sufragio”, dijo.

Walter Rubén Hernández Juárez, del Partido Justicia Social Costarricense, pidió al presidente mantenerse al margen con sus mensajes al TSE y hacia los candidatos. “Eso afecta todo el elemento sociológico que tiene que ver con la campaña. El pueblo debe estar libre de presiones extrañas, como estas presiones del poder ejecutivo para decidir libremente”.

José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, destacó que Costa Rica es un país civilizado y educado “pero con la ley y la democracia hay que construir y no destruir. Hay que unirnos y no polarizar. Cuando uno le dan una posición de liderazgo debe responder con lo mejor de sí, no lo peor. Polarizando, atacando a otros, atacando a una institución como el TSE se destruye una democracia. Eso es gravísimo y estamos en contra”.

Por su parte, Fernando Zamora Castellanos, del Partido Nueva Generación, indicó que “ha sido muy censurable y lamentables los ataques, por algo que se ha dado en todas las décadas de ejercicio democrático en Costa Rica”.

Ana Virginia Calzada Miranda, del Partido Centro Democrático y Social, definió al TSE como un baluarte de la democracia costarricense y que su labor ha hecho que la paz social continúe. “Me parece que tanto los candidatos como las personas que ostentan un puesto en este momento deberíamos ser respetuosas de su trabajo como fiscalizadores del proceso. Nos garantizan unas elecciones transparentes”.

Este miércoles se hizo la convocatoria a las elecciones 2026. Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), firmó el acta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jugar en una cancha pareja

Los aspirantes también se refirieron a si sienten que hay un juego equitativo y una “cancha pareja” o si creen que el presidente de la República ha mostrado predilección por alguna opción.

“Yo creo que cuando doña Laura (Fernández Delgado, candidata del Partido Pueblo Soberano) anda de gira con don Rodrigo en cuanto encuentro o actividad existe en este país, por supuesto que la cancha posiblemente no esté pareja, pero eso es politiquería, y a Costa Rica no le gusta la politiquería”, expresó Ariel Robles.

Juan Carlos Hidalgo apuntó en la misma línea: “ya se están utilizando recursos públicos de manera descarada para favorecer a la candidata de gobierno. Eso está clarísimo. Lo vemos en la participación de ella en actos públicos, en la inauguración de obra pública donde participan candidatos a diputados. Creo que es momento de que el TSE le ponga un alto al Poder Ejecutivo.

Aguilar coincidió: “es absolutamente evidente que están fortaleciendo la candidatura que doña Laura. Ya se los han señalado. Pero eso no tiene por qué afectar nuestro trabajo. Nosotros seguimos trabajando y uniéndonos para superar los problemas que tiene Costa Rica”.

Dobles apuntó que esto es algo “evidente para los costarricenses”.

“Cada actividad de gobierno tiene una invitada especial. Eso ya denota la línea del gobierno. Pero a mí me parece que doña Laura debe darse cuenta de que ella es la que tiene que plantear una propuesta y de convencer al electorado y no ampararse a la sombra de don Rodrigo”.

Álvaro Ramos indicó que esta es una posición “poco ortodoxa”: “Me parece que siempre se ha visto algún vínculo entre el presidente de la República y el eventual candidato del partido con el que llegó a la presidencia. Lo inusual esta vez es que el propio presidente cambió de partido y está usando estrategias para promover a su candidatura favorita. Yo lo que percibo es que no se vale tomar nuestra normativa como una sugerencia. No lo es. La norma se cumple”.

Zamora se mostró esperanzado en el futuro: “indudablemente la cancha debe emparejarse. El TSE toma acciones desde hoy para que esta situación no vuelva a ocurrir”.

Natalia Díaz Quintana, aspirante por Unidos Podemos, indicó que ella no está de acuerdo con mucho del gobierno actual. “Por eso tomé la decisión de iniciar esta contienda con Unidos Podemos. Creo en un liderazgo propio para llevar al país en sus tareas. No creo que la gente esté esperando un heredero político. Y el país requiere de un liderazgo de alguien que tome decisiones con su propio criterio”.

Ronny Castillo González, del partido Aquí Costa Rica Manda, se mantuvo más al margen “yo pienso que el costarricense es una persona inteligente, que la mayoría de las personas ven lo que sucede. No necesito criticar a mis adversarios para que sea evidente la situación que existe. Vamos a dejar que los demás partidos se desgasten entre sí”.

Calzada también indicó que prefiere concentrarse en trabajar y no en el rol de la candidata del Partido Pueblo Soberano: “Yo le puedo decir que eso a mí no me trae ningún problema. Y le voy a decir por qué, porque los costarricenses estamos cansados de ese tipo de política y vamos a buscar las propuestas serias”.

Las elecciones se realizarán el próximo domingo 1.° de octubre. Los costarricenses mayores de 18 años tendrán disponibles las urnas de 6 a. m. a 6 p. m.

Quienes viven en el extranjero pueden votar solo por el presidente (no por diputados). El TSE habilitó 49 sedes en 42 países, cuyas urnas abrirán entre las 9 a. m. y las 7 p. m.