Eugenia Zamora advierte sobre desinformación en elecciones 2026 y llama a un voto informado

Eugenia Zamora, presidenta del TSE, recibió la mañana de este miércoles la bandera de la Fuerza Pública de manos del presidente Rodrigo Chaves. Este acto simbólico indica que a partir de ese momento las fuerzas policiales pasan a ser lideradas por el TSE.

La campaña para las elecciones 2026 tiene características diferentes de las de otras épocas: un mayor uso de las redes sociales, advenimiento de la inteligencia artificial y mayor polarización son caldo de cultivo para la desinformación.

¿Cómo visualiza esto el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)? Su presidenta, Eugenia Zamora Chavarría, se refirió a este tema y reiteró su llamado a un voto informado.

“Nuestro trabajo de ser necesario es salir y hacer aclaraciones cuando se dan informaciones falsas. Salir inmediatamente utilizando nuestras redes sociales, nuestros canales oficiales”, destacó la jerarca.

Zamora les pidió a los costarricenses acudir a fuentes informativas de confianza y no dejarse llevar por lo que se dice en las redes sociales o los rumores.

A partir de este miércoles ella reconoce que el trabajo será mayor.

“Nuestra misión sigue siendo garantizar el sufragio en las urnas y que esto garantice una transición democrática y en paz. (...) Resolver los conflictos, declarar la voluntad de los ciudadanos y posibilitar esa transición en paz”, destacó.

Zamora recordó que el Tribunal creó un curso de ciudadanía digital responsable. En él se obtienen herramientas para identificar la desinformación, noticias falsas o engañosas, datos inexactos o desactualizados, e identificar fuentes informativas confiables. También se subraya la importancia de los hechos y los datos frente a las opiniones.

Este curso está en línea, es gratuito y puede accederse en la dirección http://ifedvirtual.tse.go.cr/.

Recalcó la necesidad de ejercer el voto: “no hay legitimidad en un gobierno que no sea elegido por las urnas. Por eso hoy convocamos a los ciudadanos a cumplir con su deber cívico y obligatorio. Nadie más puede hacer eso por nosotros. Esos votos resolverán quiénes serán nuestros futuros gobernantes”.

Por eso, recalcó, es importante tomar estos cuatro meses para informarse y que el voto sea a conciencia.