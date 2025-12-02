Rodrigo Chaves envió la policía a ciudadanos que lo abuchearon durante discurso

Los policías se movilizaron después de que el mandatario Rodrigo Chaves paró su discurso al escuchar abucheos.

El mandatario Rodrigo Chaves envió la policía a ciudadanos que lo abuchearon durante un discurso este lunes 1.° de diciembre en la Plaza de la Democracia. El hecho ocurrió en los actos conmemorativos por los 77 años de la abolición del Ejército de Costa Rica.

Un asistente a la actividad confirmó a La Nación que hubo gritos en contra y a favor del político, pero el presidente reaccionó al escuchar a sus detractores.

El testigo aseguró que algunos coreaban “fuera Chaves”, mientras que los seguidores decían “no está solo”.

Chaves detuvo el discurso y pidió a la Fuerza Pública que “aplique la Ley como se debe”. Los policías se acercaron entonces a los que criticaban al presidente.

“Le ruego a la Fuerza Pública que aplique la ley como se debe, respetando nuestra Constitución“, dijo el mandatario.

Chaves, incluso, señaló a un ciudadano en específico: “A ver, caballero, ¿va a respetar al resto de sus compatriotas que quieren escuchar este discurso? Tenga la bondad, se lo pido humildemente”.

El mandatario alegó que las críticas venían de “un grupito chiquito de malcriados”.

“Ni siquiera dejan dar un discurso, escucharlo con respeto, se ahogan en las olas, en el tsunami de quienes dicen que no estamos solos”, continuó.

Un video del medio Trivisión muestra lo que pareció ser una discusión entre varios asistentes. Fue en ese momento en que Chaves interrumpió el discurso, encaró a uno de los presentes y pidió a la Fuerza Pública que actuara.

La actividad tuvo lugar frente al Museo Nacional, institución ubicada desde 1950 en el antiguo Cuartel Bellavista, construido en 1917. Este es el sitio en donde el expresidente José Figueres Ferrer abolió el ejército en Costa Rica.

Este lunes, también se celebraron los 180 años de las Bandas de Conciertos.

La Plaza de la Democracia, en San José, fue el escenario de la celebración, que reunió a una gran cantidad de artistas nacionales este lunes, entre bandas, grupos de baile, coros e invitados.

En el concierto, participaron cantautores costarricenses como Carlos Guzmán, autor de la canción “Soy Tico”, y el compositor Humberto Vargas, quien interpretó el tema “Dilo de una vez”.

La celebración inició con un pasacalles que recorrió la Plaza de la Cultura y llegó hasta la Plaza de la Democracia. Más tarde, el público presenció un espectáculo musical que se extendió por más de dos horas, encabezado por las Siete Bandas Nacionales y del Coro Sinfónico Nacional.