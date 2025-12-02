Política

Rodrigo Chaves envió la policía a ciudadanos que lo abuchearon durante discurso

Altercado se dio en el acto de conmemoración que se realizó este lunes en la Plaza de la Democracia

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Chaves
Los policías se movilizaron después de que el mandatario Rodrigo Chaves paró su discurso al escuchar abucheos. (Cortesia/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesAbolición del EjércitoPresidencia
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.