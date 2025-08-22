Política

Rodrigo Chaves en audiencia por levantamiento de inmunidad: Diputados reciben informe de magistrado y declaración de Bulgarelli

Comisión de tres legisladores recibe este viernes al presidente de la República, Rodrigo Chaves, a partir de las 8 a. m.

Por Aarón Sequeira

La Comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, recibió este jueves documentación que había solicitado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República sobre la acusación contra el mandatario y el ministro por el presunto delito de concusión.








