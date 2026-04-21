Política

Rodrigo Arias advierte que Costa Rica estuvo cerca de la peor crisis institucional en 78 años

El presidente legislativo atribuyó el riesgo a las tensiones entre el gobierno de Rodrigo Chaves y los demás supremos poderes, en un contexto marcado por el proceso electoral. Lea lo que dijo

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Por Lucía Astorga y Roger Bolaños Vargas
Lo que inició como una relación cordial entre los supremos poderes, se fue deteriorando conforme avanzó la administración del presidente Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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