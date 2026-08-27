Política

¿Quién podría sustituir a Orlando Aguirre como presidente de la Corte Suprema? Conozca a posibles candidatos

La politóloga Carolina Ovares afirmó que, dentro de la Corte Plena, se puede observar al menos dos bloques en asuntos de gobierno judicial

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Por Sebastián Sánchez

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¿Quiénes podrían disputarle la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a Orlando Aguirre? En foto: Luis Fernando Salazar, de Sala Constitucional; Aguirre, de Sala II; y Patricia Solano, de Sala III.
¿Quiénes podrían disputarle la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a Orlando Aguirre? En foto: Luis Fernando Salazar, de Sala Constitucional; Aguirre, de Sala II; y Patricia Solano, de Sala III. (La Nación/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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