¿Quién podría sustituir a Orlando Aguirre como presidente de la Corte Suprema? Conozca a posibles candidatos

¿Quiénes podrían disputarle la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a Orlando Aguirre? En foto: Luis Fernando Salazar, de Sala Constitucional; Aguirre, de Sala II; y Patricia Solano, de Sala III.

Tras la decisión del magistrado Orlando Aguirre de no continuar como presidente de la Corte Suprema de Justicia, una vez concluya su periodo el próximo 26 de setiembre, surge la interrogante sobre quién lo sustituirá.

¿Quiénes podrían sustituir a Orlando Aguirre?

Patricia Solano

Patricia Solano es la magistrada que más notoriedad ha alcanzado en los últimos meses debido a su vehemente defensa de las posiciones del Poder Judicial en sus enfrentamientos con el Poder Ejecutivo.

Magistrada propietaria de la Sala Tercera (Penal) desde 2018, Solano enfrentará en noviembre próximo su primera reelección. Según la Constitución Política, será reelegida automáticamente por un nuevo periodo de ocho años, salvo que 38 diputados voten en contra de su continuidad.

Patricia Solano es la presidenta de la Sala Tercera. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Uno de los episodios más recordados durante su gestión ocurrió el pasado 18 de mayo. En ese momento, mientras el presidente de la Corte y la mandataria Laura Fernández daban una conferencia de prensa, Solano se acercó a tomar el micrófono en cuanto Aguirre terminó de hablar.

La magistrada hizo una serie de aclaraciones en relación con el presupuesto del Poder Judicial tras las críticas de Fernández en esa ocasión.

El politólogo Daniel Calvo considera que Solano es la figura que ha llevado el peso de la discusión en la confrontación del Poder Judicial con el Ejecutivo. Esto, según el analista, podría generarle apoyos, pero también rechazo.

Solano el 18 de mayo pasado tomó el micrófono de Aguirre en una conferencia de prensa junto con la presidenta Laura Fernández. (Esteban Bermudez/ebermudez)

Luis Fernando Salazar

Luis Fernando Salazar es magistrado de la Sala Constitucional desde el 2013 y fue reelecto en el 2021. Su periodo concluye en el 2029.

En 2022, Luis Fernando Salazar fue el principal candidato a ser presidente de la Corte. (JORGE CASTILLO)

Fue candidato a presidir la Corte en el 2022. En 15 rondas de votación (cinco por sesión), Salazar fue el aspirante que más apoyo reunió e incluso estuvo a un voto de alcanzar la presidencia del Poder Judicial.

Sin embargo, no alcanzó los votos necesarios y tomó la decisión de retirarse.

“Me hago a un lado con la finalidad de despejar el camino, de lograr un acuerdo con un candidato de consenso. Agradezco a la mitad de esta Corte que confió en mí, pero alguien tiene que ceder. Está claro que quienes hemos liderado la votación no vamos a conseguir los 12 votos necesarios”, manifestó Salazar en aquel momento.

A diferencia de Solano, en los últimos meses Salazar ha evitado confrontaciones públicas con otros actores políticos.

Otros candidatos

En el 2022, Orlando Aguirre no fue el favorito. Solano y Salazar fueron los principales candidatos, pero ninguno alcanzó los 12 votos requeridos. Según fuentes de La Nación, ambos magistrados tienen diferencias de pensamiento.

En los primeros 15 turnos de votación, Aguirre apenas sumó entre uno y tres votos. Su nombre tomó fuerza tras el retiro de Salazar.

La votación en la que Aguirre resultó ganador fue la siguiente:

Orlando Aguirre: 12

12 Patricia Solano: 7

7 Roxana Chacón: 3

3 Luis Guillermo Rivas: 0

“No descartaría que pueda surgir alguna figura emergente o de un consenso, con un menor desgaste que, por ejemplo, Patricia Solano”, dijo Calvo.

La politóloga y profesora de la Universidad de Costa Rica, Carolina Ovares, coincide en que los altos jueces podrían buscar una figura que genere menos disputa, pero ve más probable que la elección se mueva entre figuras polarizadas.

Según fuentes judiciales, otros magistrados con interés en asumir la presidencia de la Corte son los penalistas Gerardo Rubén Alfaro, Patricia Vargas y el magistrado de la Sala Primera (civil y contencioso-administrativo), Jorge Leiva Poveda.

Patricia Vargas González es magistrada propietaria desde el 2022. (JOHN DURAN)

Los tres serían candidatos de reciente nombramiento: Poveda y Vargas fueron electos en el 2023, mientras que Alfaro lo fue en el 2019. En el caso del civilista, éste es el magistrado más joven de la Corte, con 50 años.

Jorge Leiva Poveda es magistrado propietario desde el 2023.

En caso de resultar electo, Alfaro deberá someterse a su reelección en medio de su periodo, pues en eñ 2027 vence su nombramiento.

Magistrado Gerardo Rubén Alfaro. (Rafael Pacheco Granados)

Se observan dos bloques

La politóloga Carolina Ovares detalló que dentro de la Corte Plena se pueden observar al menos dos bloques en asuntos de gobierno judicial.

Como antecedente, señaló la votación sobre el levantamiento de la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves, en la que, a su criterio, quedó expuesta esa división. Esa misma configuración podría trasladarse ahora a la elección de la Presidencia de la Corte, con candidaturas impulsadas desde distintos sectores, según Ovares.

En 2022, la Corte Plena necesitó 19 rondas de votación distribuidas en cinco sesiones antes de elegir a Aguirre como presidente. Para el nombramiento se requieren el apoyo de la mitad más uno de los presentes y el nombramiento tiene una duración de cuatro años.

La elección se rige por un procedimiento que incluye convocatoria, inscripción de candidaturas durante 15 días, divulgación de los aspirantes, debate público y rondas de votación. Cuando no se alcanza una mayoría, la Corte Plena debe convocar nuevas sesiones cada semana, sin un límite máximo de rondas.

La Corte Plena está integrada por 22 magistrados.

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, anunció que no buscará la reelección. (Jose Cordero/José Cordero)

El politólogo Daniel Calvo considera que la salida de Orlando Aguirre puede representar una oportunidad de recambio para el Poder Judicial, después del desgaste que, a su criterio, acumuló el magistrado durante las últimas semanas.

“Más allá de lo preparado en lo académico y en su experiencia (Aguirre), el Poder Judicial necesita una cara fresca”, dijo Calvo.

La decisión de Aguirre de no buscar la reelección se produce en medio de una tensión creciente con el Poder Ejecutivo. El Gobierno ha promovido recortes al presupuesto del Poder Judicial, mientras ese Poder denuncia graves afectaciones.

En el más reciente choque el Ministerio de Hacienda planteó una nueva rebaja de ¢23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial de este 2026.

La reducción alcanzaría recursos destinados al combate contra la delincuencia, la persecución penal y la atención de personas en condición de vulnerabilidad. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentraría el mayor recorte, con ¢9.536 millones.