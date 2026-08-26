Política

Orlando Aguirre no buscará la reelección como presidente de la Corte Suprema

Así lo comunicó el magistrado la tarde de este miércoles. Su periodo vence el próximo 26 de setiembre. Conozca el proceso de elección para elegir al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia

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Por Sebastián Sánchez

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24/07/2026, San José, Corte Suprema de Justicia, conferencia de prensa con Orlando Aguirre presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlo Diaz fiscal general de la república y Michael Soto director interino del OIJ, para hablar del operativo en el que se capturo a Alejandro Arias Monge conocido como el Diablo.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, (Jose Cordero/José Cordero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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