Política

Orlando Aguirre se acerca al final de su periodo como presidente de la Corte: así será el proceso público para elegir a la cabeza del Poder Judicial

La elección tendrá una diferencia respecto a procesos anteriores, incluso el que permitió la elección de Aguirre: los magistrados deberán hacer público su voto

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Por Lucía Astorga
Fotos de Archivo Corte Plena, Poder judicial
Orlando Aguirre ocupa la presidencia del Poder Judicial desde el 26 de setiembre del 2022, por lo que su periodo de cuatro años está por finalizar. (JOHN DURAN/John Durán)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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