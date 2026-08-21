Política

Pueblo Soberano coloca reformas al Poder Judicial entre sus principales temas de agenda en sus primeros 100 días en la Asamblea Legislativa

Proyectos de diputados de Pueblo Soberano plantean cambios en Fiscalía General, Corte Plena, magistraturas, gobierno judicial y pensiones; jefe de fracción, Nogui Acosta, niega que exista una agenda para reformar integralmente el Poder Judicial

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Por Cristian Mora
PPSO y Poder Judicial
Las reformas relacionadas con el Poder Judicial ocupan un lugar destacado entre los temas abordados por los proyectos presentados por diputados de Pueblo Soberano en sus primeros meses en la Asamblea Legislativa. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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