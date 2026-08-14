Así explica Kattia Calvo, diputada de Pueblo Soberano, su frase sobre software espía ‘Pegasus’

La diputada Kattia Calvo, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), negó categóricamente que el decreto ejecutivo de la presidenta de la República, Laura Fernández, para declarar como secreto de Estado la información de la DIS, Fuerza Élite y el Consejo Nacional de Seguridad tenga alguna relación con el software espía israelí Pegasus.

Consultada por La Nación sobre la frase en la que mencionó ese programa para espiar, el miércoles en su intervención de control político, Calvo aseguró que todo el mundo habla sobre ese software, pero enfatizó que “no tiene absolutamente nada que ver con el decreto ni con ninguna cuestión de seguridad en Costa Rica”.

Ese día, la oficialista le respondió a la diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), los cuestionamientos que lanzó sobre el alcance de la declaratoria de secreto de Estado y el riesgo de que el gobierno pretenda adquirir ese programa informático, vinculado a casos de espionaje a opositores y periodistas en varios países latinoamericanos.

Frente a esos cuestionamientos de Segura, Kattia Calvo alegó que “hay una conspiranoia (sic) un poco complicada y ahora resulta que nosotros estamos usando Pegasus”.

¿A qué se refería Kattia Calvo cuando dijo que "Pegasus era otra cosa"?

La diputada del PPSO dijo que hay congresistas que usan cualquier minuto de intervención por el orden o por el control político para referirse a ese software espía, pero reiteró que el gobierno no está hablando de Pegasus.

“El otro día se hizo referencia a algún tema de tecnología para evitar el tema del contrabando. Nadie dijo Pegasus, nadie ha dicho hasta el día de hoy Pegasus, pero aquí eso es como pánico colectivo y se refieren todo el tiempo al tema.

“Por eso yo dije ayer (miércoles), en mi control político, que Pegasus es otra cosa. No sé por qué tienen que estar, cada vez que hablan del decreto de secreto de Estado, se refieren a Pegasus”, comentó Calvo a este medio.

El 24 de junio, el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, dijo en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno que se utilizarían tecnologías desarrolladas por el Mossad, la agencia de inteligencia del gobierno de Israel, para detectar el contrabando en el país.

Sin embargo, el software Pegasus no es desarrollado por esa agencia, sino por la empresa israelí NSO Group y permite acceder a información almacenada en teléfonos celulares y comprometer distintas funciones del dispositivo.

Pegasus puede proporcionar acceso a mensajes, correos electrónicos, fotografías, ubicación y otras funciones del teléfono comprometido. También puede activar el micrófono y la cámara del dispositivo.

NSO sostiene que su tecnología se vende a gobiernos y agencias estatales para combatir delitos graves y terrorismo. Organizaciones de derechos humanos e investigaciones periodísticas documentaron casos en los cuales el programa se utilizó para espiar y extorsionar periodistas, activistas, opositores y funcionarios públicos.

La limonense añadió que a ella le preocupa que haya personas que quieran sembrar temor entre la población, pero enfatizó que “una cosa no está, absolutamente para nada, relacionada con la otra”.

Calvo también comentó que, en su criterio, el gobierno de Costa Rica no tiene recursos suficientes para pagar por un software “de ese nivel y de esa magnitud”.

Además, dijo que si el Poder Ejecutivo estuviera pensando en contratar el software de Pegasus, seguramente les dirían.

Respecto a la declaratoria de secreto de Estado sobre la información de seguridad, la diputada Calvo aseguró que esto se debe a que hay información que es “muy, muy delicada y que, si se fuga, corre riesgo todo el mundo”.