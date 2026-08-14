Política

Así explica Kattia Calvo, diputada de Pueblo Soberano, su frase sobre software espía ‘Pegasus’

Oficialista habló de ‘operación Pegasus’ en su control político del miércoles, frente a cuestionamientos de Sigrid Segura, del FA, por el secreto de Estado

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Por Aarón Sequeira
Diputaciones en el plenario legislativo, fracciones legislativas
Kattia Calvo, diputada limonense del Partido Pueblo Soberano (PPSO). (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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