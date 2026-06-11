Política

Jefe del PLN: Pueblo Soberano busca capturar el Poder Judicial y lucha por una justicia obediente, no independiente

Jefe del PLN, Álvaro Ramírez, acusó a Pueblo Soberano de dar pasos para capturar el Poder Judicial y, de paso, afectar a miles de costarricenses

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Por Aarón Sequeira
Álvaro Ramírez, jefe de fracción, denuncia el riesgo de parálisis de la Sala Constitucional por la negativa del partido de gobierno de no elegir magistrados suplentes de ese tribunal.







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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