Política

Presidente de Sala IV: Sin criterios objetivos no tiene sentido abrir nuevo concurso para magistrados suplentes

Fernando Castillo advierte que sin claridad sobre los cuestionamientos de los diputados a la nómina remitida, no habría garantías de que un nuevo proceso lograría desentrabar la toma de decisiones en el Congreso

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Por Lucía Astorga y Yeryis Salas
Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, indicó que la Asamblea Legislativa debe justificar técnicamente su rechazo a la lista de candidatos a las magistraturas suplentes de ese tribunal. (JORGE CASTILLO)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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