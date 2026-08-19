Política

Pueblo Soberano pide al OIJ revelar información que Laura Fernández declaró secreto de Estado para el Poder Ejecutivo

PPSO pidió informes sobre la estrategia y los protocolos utilizados por el OIJ para capturar a alias Diablo; Frente Amplio señaló una contradicción con el secreto de Estado decretado por Laura Fernández.

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Por Lucía Astorga
Gonzalo Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, defendió la propuesta del oficialista PPSO, pese a los señalamientos de la oposición.
Gonzalo Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, defendió la propuesta del oficialista PPSO, pese a los señalamientos de la oposición. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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