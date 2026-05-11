Política

Primero discutir, no contar votos: Nogui Acosta propone replantear discusión sobre reforma del Poder Judicial

El jefe de fracción oficialista pide centrar el debate en el contenido de las reformas y no en la construcción de mayorías, como lo había venido haciendo el expresidente Rodrigo Chaves

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Por Lucía Astorga
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
Nogui Acosta, jefe del oficialista PPSO, abogó por cambiar el rumbo de la discusión de la reforma al Poder Judicial, para enfocarse en el voto y no en los votos, como lo ha venido haciendo el expresidente Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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