Política

PLN traza hoja de ruta para reconstruir su base local: ‘Una conexión que debe recuperar si quiere sobrevivir’

Tras perder fuerza en los municipios y enfrentar un escenario político dominado por el chavismo, los verdiblancos buscan reposicionarse territorialmente y recuperar su influencia

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Por Lucía Astorga
01/02/2026. Visita de Álvaro Ramos a Escuela Joaquin Garcia Monge. Desamparados.
El PLN gira su mirada a los territorios para recuperar la influencia local que ha perdido en los últimos años. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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