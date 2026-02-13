Política

¿Quién manda en Liberación Nacional después de otra derrota presidencial?

Antiguas tendencias del PLN se diluyen, mientras surge la figura de Álvaro Ramos como nuevo liderazgo

Por Yeryis Salas
06/04/2025, San José, Hotel Crown Plaza, seguimiento del precandidato Álvaro Ramos.
A criterio de analistas, el excandidato Álvaro Ramos tiene ahora el gran reto de consolidar su liderazgo en el PLN y de completar el proceso de renovación interna, en el cual algunas tendencias tradicionales parecen estarse diluyendo. (Jose Cordero/José Cordero)







Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

