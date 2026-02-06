Política

PLN toma posición sobre la venta del BCR

La presidenta electa, Laura Fernández, adelantó que impulsará la venta de ese banco para financiar el régimen del IVM

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
PLN se opondrá a la venta del BCR.
PLN se opondrá a la venta del BCR. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCRLaura FernándezPLNCambio de gobierno
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.