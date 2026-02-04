Sindicato del BCR: venta del banco no resolvería el problema de las pensiones del IVM

El BCR es un banco estable, según indicó el banco tras las declaraciones de la presidenta electa.

La Unión de Empleados del Banco de Costa Rica (Unebanco) afirmó que la venta del ente “no resolverá ningún problema estructural del Estado ni mucho menos el problema de las pensiones”, según se lee en un comunicado de prensa emitido la tarde de este miércoles 4 de febrero.

El sindicato de la entidad bancaria alzó la voz dos días después de que la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, indicara que intentará vender el BCR, “antes de que quiebre”, para capitalizar el régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Al respecto, Unebanco consideró que la propuesta de Fernández “es un ataque directo al Estado Social Costarricense”. Adicionalmente, indicó que aunque la venta del banco se presenta como una ‘solución’ para el IVM, no existe ningún estudio que respalde esa afirmación.

“Por el contrario, la venta tendría un enorme costo social porque eliminaría para siempre el aporte anual permanente que el banco hace para financiar las pensiones del Régimen No Contributivo, el desarrollo cooperativo de nuestras regiones rurales (Infocoop), el apoyo solidario en desastres naturales (CNE) y las becas estudiantiles (Conape)”, detalló el comunicado.

Además, Unebanco consideró que es “totalmente irresponsable y falso” que se asevere que el banco está en crisis.

Según expuso el sindicato en el comunicado, los estados financieros auditados y supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) reflejan que el BCR es una de las instituciones más sólidas y rentables del Sistema Bancario Nacional.

Asimismo, el sindicato del banco estatal rechazó los “señalamientos infundados de malos manejos”, pues, según se detalló, el BCR no cuenta con condenas ni investigaciones por corrupción que justifiquen su “desmantelamiento”.

Finalmente, le envió un mensaje a la mandataria electa: “Señora presidenta doña Laura Fernández: la existencia estatal del BCR no es un asunto de mera discusión ni económica ni financiera. Tiene que ver con la política de desarrollo social, con la realidad cotidiana en los territorios y en la vida socioeconómica de las comunidades”.