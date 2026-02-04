Economía

Sindicato del BCR: venta del banco no resolvería el problema de las pensiones del IVM

Unebanco alzó la voz dos días después de que la presidenta electa de Costa Rica indicara que intentará vender el BCR, “antes de que quiebre”, para capitalizar el IVM

Por Mónica Cerdas Gómez
15/04/2024 San José. Edificio central del Banco Nacional (BN). Foto: Rafael Pacheco Granados
El BCR es un banco estable, según indicó el banco tras las declaraciones de la presidenta electa. (Rafael Pacheco/La Nación)







