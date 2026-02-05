Claudia Dobles rechaza venta del BCR para financiar IVM: ‘Hay otros mecanismos’

Entre las propuestas de Claudia Dobles para fortalecer el régimen de pensiones está la de ampliar la base contributiva.

Claudia Dobles, diputada electa de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), rechazó este jueves la intención de la presidenta electa, Laura Fernández, de impulsar la venta del Banco de Costa Rica para financiar el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Durante una conferencia de prensa, en Santa Ana, la excandidata presidencial señaló que hay otros mecanismos que se pueden utilizar para capitalizar ese régimen, sin necesidad de vender la entidad bancaria estatal.

“Son otros mecanismos mucho más viables para darle sostenibilidad al IVM. Lo planteamos en campaña y lo sostenemos. Estaremos en disposición de compartirlo, no solo con la presidenta electa, sino también con la fracción oficialista”, dijo Dobles.

La congresista aseguró que es preocupante que la presidenta diga, primero, que quiere vender un activo del Estado, pero en su discurso más bien pone en riesgo o intenta abaratarlo.

“Parece una mala estrategia y no tiene mucho sentido. Si uno quiere vender algo, no dice primero que eso que quiere vender no funciona, está muy mal y ojalá que lo compren muy barato. Es una narrativa que abarata un activo estatal”, dijo Dobles.

La diputada electa se refiere a los cuestionamientos que hizo Laura Fernández, el lunes, cuando dijo que intentará vender el BCR “antes de que quiebre”, para apoyar el financiamiento de las pensiones e, incluso, sugirió que podría caer en crisis por problemas de corrupción y eventuales malos manejos.

Otras vías

En declaraciones a La Nación, durante la campaña, Dobles había señalado que, para asegurar la sostenibilidad del IVM, se requiere una agenda de competitividad país que impulse el crecimiento del producto interno bruto (PIB), pues considera que eso permitiría ampliar la base contributiva y avanzar en la incorporación de la población que hoy está en la informalidad.

Además, la diputada electa cree que el Estado debe honrar la deuda que tiene con la CCSS, no solo con el régimen de pensiones, sino también la deuda billonaria por cuotas que debe al seguro social.

La crisis que enfrenta el sistema de pensiones ha obligado a la Caja a tomar ¢50.000 millones de las reservas del IVM para cumplir con los pagos mensuales de 393.000 pensionados, debido a la deuda que tiene el Estado con ese régimen jubilatorio.

Es la primera vez en la historia que dicha institución tuvo que hacer eso, que era un escenario crítico previsto originalmente para 2041.

La situación se dio porque el gobierno no pagó las cuotas que, como Estado, tenía que poner para las pensiones del 2025, lo que obligó a la CCSS a adelantar un escenario que estaba previsto para dentro de 16 años.

Según la institución, las contribuciones recibidas y las ganancias de las inversiones del Fondo de Pensiones no alcanzaron para pagarles a las personas su jubilación.